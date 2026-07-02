En un enfrentamiento crucial, Suiza y Argelia se verán las caras mañana a las 00:00 (hora Argentina) en el BC Place Stadium, en lo que promete ser un partido emocionante correspondiente a la llave 15 del Mundial.

El equipo suizo, bajo la dirección de Murat Yakin, llega con la moral en alto tras haber liderado el Grupo B de manera convincente. Con un comienzo sólido que incluyó un empate 1-1 ante Catar y una impresionante victoria 4-1 sobre Bosnia y Herzegovina, los helvéticos sellaron su pase a esta instancia eliminatoria con un triunfo 2-1 sobre Canadá.

La historia de Suiza en los mundiales es notable, habiendo alcanzado los cuartos de final en varias ediciones, incluyendo en Italia 1934, Francia 1938 y Suiza 1954. Desde su debut en Estados Unidos 1994, han logrado llegar a octavos en cinco de seis participaciones.

Por su parte, Argelia ha tenido que recorrer un camino más complicado para llegar a esta fase. Su torneo comenzó con una dura caída 3-0 ante Argentina, pero el equipo, dirigido por Vladimir Petković, se repondría con una victoria 2-1 sobre Jordania y un emocionante empate 3-3 contra Austria, que les permitió clasificar como uno de los mejores terceros.

La selección argelina vuelve a competir en esta Copa del Mundo tras un periodo de doce años sin participar y busca igualar su mejor registro, que data de Brasil 2014, cuando lograron llegar a octavos de final y pusieron en aprietos a Alemania en un memorable partido que se extendió a la prórroga.

El árbitro que estará a cargo de hacer cumplir las reglas en este vital duelo será Yael Falcón Pérez.

Horario Suiza y Argelia, según país

Argentina: 00:00 horas

Colombia y Perú: 22:00 horas

Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 21:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 23:00 horas