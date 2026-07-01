Qué piensa el cofundador de Mercado Libre y una de las mentes detrás de Argentina Week del plan Milei
Hernán Kazah, cofundador del gigante tecnológico junto a Marcos Galperin, enumera qué están viendo los inversores en la Argentina tras la llegada de Javier Milei a la Rosada y esboza una pregunta aún sin una respuesta
Petrobras desplazó a Mercado Libre como la compañía latinoamericana de mayor valor bursátil tras un fuerte repunte de sus acciones. En diálogo con El Cronista, analistas explican por qué el mercado volvió a privilegiar empresas con fuerte generación de caja y qué perspectivas tiene cada una hacia adelante.