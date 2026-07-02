En esta noticia ¿Y Europa?

MMientras compiten por la Copa del Mundo, las principales estrellas del fútbol también juegan otro partido fuera de la cancha. Es que gran parte de sus millonarios ingresos son destinados a nuevas inversiones que abarcan desde real estate y clubes deportivos, hasta marcas propias que ya representan un porcentaje de su patrimonio.

El capitán de la Selección Argentina es uno de ellos. Uno de los primeros desembarcos de Lionel Messi fue en hotelería, a través de MiM Hotels, con establecimientos en Ibiza, Mallorca, Sitges, Baqueira, Andorra, Sotogrande y Tenerife . Desde fines de 2025, la operación pasó a estar gestionada por Meliá Hotels International.

El negocio inmobiliario es otro de los frentes en los que invierte desde hace años. En Rosario participa de emprendimientos residenciales de alta gama y, en Miami, adquirió propiedades en las torres Porsche Design Tower y Regalia, ubicadas en Sunny Isles Beach.

Su diversificación también llegó a otros sectores. En 2019 lanzó la marca de indumentaria The Messi Store junto a la diseñadora Ginny Hilfiger y, más adelante, impulsó proyectos audiovisuales sobre su carrera, entre ellos una serie documental para Apple TV+. Además, ingresó al negocio de los e-sports como inversor de KRÜ Esports, la organización fundada por Sergio Agüero con operaciones en la Argentina, México y España.

En 2025 amplió su cartera con dos nuevas apuestas. Por un lado, presentó Más+ by Messi, una línea de bebidas desarrollada junto al grupo Mark Anthony y lanzada inicialmente en los Estados Unidos. Por otro, se incorporó como socio de El Club de la Milanesa, la cadena gastronómica argentina que busca crecer en la región.

Michelob, marca de AB Inbev, patrocinadora del Mundial, tiene un acuerdo comercial con Lionel Messi

Ese mismo año también desembarcó en el negocio del vino. Bajo la marca The GOAT 10 lanzó dos etiquetas producidas en Italia -Syrah IGT Sicilia 2022 y Primitivo IGT Puglia 2022- que comenzaron a venderse en la Argentina dentro del segmento premium.

Su movimiento más reciente fue la adquisición del club español UE Cornellà. Con esa operación dio un paso más en el negocio del fútbol y se convirtió, por primera vez, en propietario de una institución deportiva en Europa.

Neymar no se queda atrás. Una parte de la estructura empresarial del jugador brasileño se concentra en NR Sports, la firma creada por su padre, que gestiona su imagen y desarrolla acciones de branding, comunicación y proyectos comerciales alrededor de la marca del futbolista. Además, ingresó en el sector vitivinícola con el desarrollo de su propia etiqueta, Le Prince.

En agosto de 2025, se metió en el negocio inmobiliario. El futbolista participa, a través de NR Sports, del desarrollo de Rota Due Caribe, un megaproyecto que se extiende por unos 100 kilómetros sobre la costa entre los estados brasileños de Alagoas y Pernambuco. La iniciativa, impulsada junto con Due Incorporadora, prevé la construcción de 28 emprendimientos inmobiliarios en destinos turísticos como Porto de Galinhas, Ipojuca, Carneiros, Tamandaré y Maragogi, con finalización prevista para 2037.

Su nombre también está presente en distintas categorías de consumo mediante acuerdos de licenciamiento.

¿Y Europa?

A diferencia de Messi o Cristiano Ronaldo, que apostaron por negocios tradicionales como hoteles o gimnasios, Kylian Mbappé armó una estructura de inversión enfocada en tecnología, medios y activos deportivos.

En 2024, a través de Coalition Capital, el brazo inversor de su holding Interconnected Ventures, adquirió cerca del 80% del Stade Malherbe Caen , uno de los clubes históricos del fútbol francés. Fue su primera gran inversión de control y lo convirtió en uno de los propietarios más jóvenes de un club profesional en Europa.

Adquirió cerca del 80% del Stade Malherbe Caen, uno de los clubes históricos del fútbol francés

En 2022 creó Zebra Valley, una productora de contenidos dedicada al deporte, la música, la cultura, los videojuegos y el entretenimiento. La compañía desarrolla documentales, series y otros formatos audiovisuales dirigidos al público joven. La compañía incluyó una asociación de varios años con la NBA.

También adquirió una participación minoritaria en varias empresas tecnológicas, como Loewe Technology, Alan y Sorare .

Ronaldo, por su parte, tiene negocios en canales de televisión, hoteles, salud y estética e indumentaria . Uno de sus proyectos más conocidos es la cadena Pestana CR7 Hotels, desarrollada junto al grupo hotelero portugués Pestana. La marca tiene presencia en ciudades como Lisboa, Funchal, Madrid, Marrakech y París , y combina el negocio hotelero con la explotación comercial de la imagen del futbolista.

El portugués, además, es accionista de Insparya, una red de clínicas especializadas en trasplante capilar que nació en Portugal y luego se expandió a España, Italia y otros mercados europeos. La compañía se convirtió en uno de los principales operadores del segmento en la región. También apostó por el negocio del fitness mediante una alianza con la estadounidense Crunch Fitness para desarrollar la cadena CR7 Crunch Fitness, que ya opera gimnasios en Portugal y España y proyecta continuar su expansión internacional.

En los últimos años también amplió su presencia en el negocio de los medios de comunicación. Es accionista de Medialivre, uno de los mayores grupos de comunicación de Portugal. En 2026 profundizó esa estrategia al adquirir una participación en LiveModeTV, la plataforma internacional de streaming de la brasileña LiveMode.

Erling Haaland. Su inversión más relevante de 2026 fue en el negocio del ajedrez Manchester City

A diferencia de otras figuras del Mundial, Erling Haaland optó por una estrategia de inversiones más discreta. El delantero noruego concentró buena parte de sus negocios en activos inmobiliarios y, en los últimos años, comenzó a diversificar su cartera con participaciones en empresas y proyectos deportivos.

Su inversión más relevante de 2026 fue en el negocio del ajedrez. Junto con el empresario noruego Morten Borge creó la sociedad Chess Mates, que adquirió una participación significativa en Norway Chess, organizadora del nuevo Total Chess World Championship Tour. En 2025 lanzó su propio canal de YouTube como parte de la estrategia para desarrollar su marca personal y generar ingresos por contenidos y acuerdos comerciales.