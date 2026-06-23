Las ON ganan terreno y los fideicomisos retroceden: ¿cómo impacta la caída del consumo y qué viene?
Las Obligaciones Negociables (ON) consolidan su protagonismo como herramienta de financiamiento corporativo, mientras que los fideicomisos financieros pierden peso en el mercado de deuda. Las razones de esta tendencia
Las Obligaciones Negociables (ON) consolidan su protagonismo como herramienta de financiamiento corporativo, mientras que los fideicomisos financieros pierden peso en el mercado de deuda. Las razones de esta tendencia