Mientras las colocaciones de obligaciones negociables (ON) experimentaron un aumento significativo en mayo, la evolución de los fideicomisos financieros (FF) cayó, lo que refleja una dinámica dispar en los instrumentos da financiamiento que ofrece el mercado de capitales argentino.

El mes pasado hubo 40 emisiones de ON por un equivalente a $ 3.238.316 millones, pero se registraron solo ocho por unos $ 231.174 millones de FF en pesos, 31% en menos en volumen a pesar de que fueron 50% más los instrumentos lanzados respecto de abril de este año.

Así lo reflejó el Informe sobre el Mercado de Capitales de PwC Argentina, en el que se detalla que los mayores emisores de FF fueron Mercado Crédito XLIX, con un total de $130.000 millones, Cencosud ($ 24.223 millones), CFN/Megabono Crédito ($ 22.111 millones) y Colservice ($16.050 millones).

Cómo es el mercado de fideicomisos

Aunque existen fideicomisos agropecuarios, prendarios, inmobiliarios o de infraestructura, el mercado argentino está fuertemente concentrado en consumo, en primer lugar, con los préstamos personales a la cabeza, seguidos por financiación de retailers, tarjetas de crédito y créditos fintech.

Un informe de Moody’s destacó que los activos vinculados al consumo representan “casi la totalidad” de las securitizaciones locales recientes. Por eso, cuando se miran lo datos de los fideicomisos, en realidad lo que se ve es una parte importante del mercado de crédito a familias.

En los últimos años aparecieron fintechs y originadores digitales que desplazaron parte del protagonismo histórico de bancos y cadenas de electrodomésticos. De hecho, Mercado Crédito, la entidad de financiamiento de Mercado Pago, emite fideicomisos de manera recurrente y hoy es uno de los principales actores del mercado.

A la hora de analizar qué es lo que pasa con estos instrumentos, en la City señalan que los fideicomisos de consumo siguen siendo los más activos y continúan saliendo al mercado. Incluso sectores golpeados como el del retail y los electrodomésticos siguen con la operción y financiamiento. También observan que hay movimiento en fideicomisos vinculados al agro y maquinaria agrícola.

Efecto de la mora y la caída del consumo

Si bien se observa un efecto de la caída en el consumo y del incremento de la irregularidad en los pagos, mencionan que no se han verificado problemas en el pago. “La morosidad aumentó, pero no provocó una paralización del mercado. La verdad que los fideicomisos no han tenido inconveniente en el pago de sus servicios”, señaló a El Cronista Juan Martín Ferreiro, socio de Nicholson y Cano.

No obstante, sí indicó que, a raíz del incremento en la morosidad del crédito, “los emisores endurecieron criterios de otorgamiento y scoring crediticio para adaptarse al deterioro de la cartera”.

Por qué caen los fideicomisos y qué viene

Su mirada refleja que el negocio de securitización de consumo sigue funcionando, que los principales jugadores continúan emitiendo y, si bien observan que hubo un aumento de la mora, consideró que aún es administrable. Así, Ferreiro descartó que estemos frente a un colapso del negocio y aseguró que existe una expectativa de recuperación hacia adelante.

Por eso, para explicar la baja de mayo, parece más sólido explorar factores como estacionalidad, menor necesidad puntual de originación o la competencia de otras fuentes de financiamiento (particularmente ON), antes que atribuirla directamente a una caída del consumo.

Asimismo, se observa que crece el financiamiento con instrumentos hard dollar y no en pesos, dado que las tasas son más convenientes en ese segmento. Los inversores parecen estar privilegiando riesgo corporativo en dólares antes que estructuras securitizadas de corto plazo.