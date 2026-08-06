Una Obligación Negociable (ON) que ofrece una tasa en dólares llamativa no es, por eso solo, una mala inversión ni, por default, una buena. La tasa es apenas el resultado visible de una ecuación de riesgo que el mercado calcula todos los días: cuanto más alta es la renta prometida, más está cobrando el inversor por asumir algún tipo de incertidumbre crediticia, de plazo, de liquidez o de contexto.

El desafío para quien decide invertir en este instrumento pasa por entender de dónde sale esa tasa y qué la puede hacer bajar, subir o directamente no pagarse.

Qué es una ON y por qué es considerada por inversores minoristas

Una Obligación Negociable es deuda que emite una empresa privada para financiarse. Quien la compra le presta dinero a esa compañía a cambio del pago de intereses periódicos (cupón) y la devolución del capital según el cronograma fijado en el prospecto de emisión.

A diferencia de una acción, que no tiene fecha de vencimiento ni renta pactada, la ON tiene pagos definidos desde el inicio.

Tres números que no son lo mismo

Tasa de cupón : la tasa fija comprometida sobre el valor nominal. No cambia.

Rendimiento corriente : relaciona el cupón anual con el precio de mercado actual, no con el valor nominal.

Tasa interna de retorno (TIR): incorpora todos los flujos futuros descontados al precio de compra. Es la medida más completa del rendimiento real para quien compra hoy y mantiene el bono hasta el vencimiento.

Dos ON con el mismo cupón pueden tener TIR muy distintas si se compran a precios diferentes (ver ejemplo numérico más abajo).

Obligaciones Negociables: precio y percepción de riesgo

Cuando el mercado percibe más riesgo de incumplimiento, el precio de la ON tiende a caer y su TIR sube para quien la compra a ese nuevo precio. Una TIR alta en el mercado secundario suele reflejar mayor riesgo percibido, no una ganancia gratuita.

Riesgo crediticio del emisor

Conviene revisar, con información pública de la empresa:

Endeudamiento en relación con su generación de caja (deuda neta sobre EBITDA).

Cobertura de intereses : cuánta caja genera frente a lo que debe pagar.

Calendario de vencimientos : pagos concentrados en poco tiempo elevan el riesgo de refinanciación.

Acceso a nuevo financiamiento, local e internacional.

(foto:Pexels).

Esta información suele estar en los estados financieros, el prospecto de emisión y los informes de las calificadoras.

Calificaciones de riesgo: qué significa una “triple A” y qué no

La calificación es una opinión, no una garantía, de una agencia especializada sobre la capacidad y voluntad de pago de un emisor. Evalúa, entre otras variables, su situación financiera, posición competitiva, gerenciamiento, sector y el riesgo del país donde opera.

Escala nacional vs. internacional. En Argentina, las calificaciones suelen expresarse en escala local, identificada con el sufijo “(arg)”. Una AAA(arg) es la máxima nota dentro del universo de emisores argentinos, pero no equivale a una AAA en escala internacional, que compara contra emisores de todo el mundo. Tratar ambas escalas como equivalentes es un error común que puede llevar a subestimar el riesgo real.

Por qué una nota alta no elimina el riesgo. Ninguna calificación garantiza el cobro: es una opinión sobre probabilidad relativa de incumplimiento en un momento dado, sujeta a revisión.

Fecha del informe. Toda calificación tiene una fecha de emisión o última revisión. Una nota de hace dos años puede no reflejar la situación actual de la empresa. Las calificadoras revisan sus notas ante hechos relevantes: cambios de balance, nuevas emisiones de deuda, cambios regulatorios del sector o del contexto macroeconómico.

Perspectiva (outlook). Junto a la nota, se asigna una perspectiva estable (sin cambio esperado en el corto/mediano plazo), positiva (probabilidad razonable de suba) o negativa (probabilidad razonable de baja). Es tan relevante como la nota misma para entender hacia dónde podría moverse el riesgo.

Moneda, jurisdicción y prioridad de cobro

No toda ON “en dólares” es igual en la práctica. Conviene distinguir moneda de emisión, moneda de integración (en la que efectivamente se suscribe) y moneda efectiva de pago, que puede diferir si existen restricciones cambiarias. También hay que revisar bajo qué ley fue emitida (habitualmente ley argentina o de Nueva York), porque eso define el proceso disponible ante un eventual default.

La prioridad de cobro tampoco es igual en todas las ON: puede haber deuda garantizada (respaldada por activos puntuales), senior sin garantía, o subordinada (cobra después que el resto). Algunos prospectos incluyen covenants, cláusulas que limitan cuánta deuda adicional puede tomar el emisor o exigen mantener ciertos ratios financieros; su presencia es un dato relevante.

Plazo, liquidez y cláusulas especiales

La duración mide la sensibilidad del precio ante cambios de tasas: a mayor duración, mayor volatilidad. El esquema de amortización también importa: una ON “bullet” devuelve todo el capital al vencimiento, concentrando el riesgo en esa fecha; una amortizable lo devuelve en cuotas, distribuyéndolo.

La liquidez en el mercado secundario varía mucho entre ON

Una baja liquidez dificulta vender antes del vencimiento sin aceptar un precio desfavorable. El spread entre precio comprador y vendedor es un buen indicador de ese costo.

Algunas ON incluyen cláusulas de rescate anticipado (call option) que permiten al emisor cancelar el bono antes, generalmente en condiciones que lo benefician más a él que al inversor. Ante dificultades financieras, también puede proponerse un canje de condiciones. Revisar si estas cláusulas existen es parte del análisis previo.

ONs: otros riesgos a considerar

Además del riesgo propio del emisor, una ON argentina está expuesta a cambios regulatorios, restricciones cambiarias que puedan afectar el pago, riesgos específicos del sector de la empresa y el contexto macroeconómico general, que suele influir en el costo de financiamiento de todas las compañías locales, incluso las mejor calificadas.

El tratamiento impositivo varía según normativa vigente, tipo de emisión y condición del inversor, y cambia con frecuencia. Por eso conviene consultarlo puntualmente con un contador o asesor impositivo matriculado antes de invertir, en lugar de asumir un tratamiento general.

Mantener hasta el vencimiento vs. vender antes

Si se mantiene la ON hasta el vencimiento, el rendimiento se acerca a la TIR calculada al comprar (si el emisor cumple todos los pagos). Si se vende antes, el resultado depende del precio de mercado en ese momento, que puede ser mayor o menor según haya cambiado el riesgo percibido, las tasas de referencia o la liquidez.

Diversificación

Concentrar la cartera en pocos emisores, un mismo sector o vencimientos muy cercanos multiplica el impacto de cualquier evento adverso puntual. Diversificar por emisor, sector, plazo y tipo de instrumento es una herramienta básica de gestión de riesgo, no una garantía de rendimiento.