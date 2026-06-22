El Gobierno habilita deuda por u$s 5000 millones y acepta la jurisdicción de Nueva York
El Gobierno autoriza al Ministerio de Economía a gestionar préstamos internacionales por hasta u$s 5000 millones con garantía de organismos multilaterales y habilita que las controversias que puedan surgir se resuelvan en tribunales de Nueva York.
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