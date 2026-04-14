Mientras que varios economistas anticipan que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) puede ser un problema para el Gobierno, otros analistas coinciden con la visión oficial y creen que la inflación retomará el camino de la baja hacia fin de año. Salvador Di Stéfano, conocido popularmente como el “Gurú del Blue”, dejó un mensaje en su informe semanal “presagiando menos niveles de inflación futura” y alertando sobre el valor del dólar en los próximos meses. “Vemos que desde el mes de enero el dólar no para de bajar; a fin de año valía $ 1457 y hoy vale $ 1381″, deslizó el Gurú, argumentando que el BCRA “lleva comprado en el mercado libre de cambios u$s 4964 millones, casi el 50% de la meta que se había propuesto para el año 2026″. Sobre los factores que empujan hacia abajo al tipo de cambio, el especialista esgrimió que “una baja del dólar y de la tasa de interés en simultáneo refleja que los agentes económicos están demandando pesos, lo que nos hace poner el foco en el piso del dólar, y de ninguna manera en la posibilidad de una megadevaluación, como predicen algunos”. Luego, aseveró en materia de equilibrio fiscal que “la recaudación del mes de abril debería comenzar a mostrar una sustancial mejora”. Esto, para el Gurú, “permitiría mostrar un mejor resultado fiscal, lo que sería muy bueno para las perspectivas futuras” y de esa manera combatir el aumento del IPC. Con la perspectiva puesta en los vencimientos de los pagos de la deuda que el Gobierno mantiene con el FMI, el equipo económico resolvió colocar en el mercado una serie de bonos que dan mayor (y menor) rentabilidad a los inversores. “En la actualidad, el bono que vence en el año 2027 rinde el 4,6% y el bono que vence en el año 2028 el 7,4%, con una brecha de 2,8% entre ambos. En la medida en que la brecha se achique, hay más posibilidades de que el oficialismo logre una continuidad política”, apuntó. “No vemos que esta brecha disminuya frente al bono AN29 que vence en noviembre del año 2029 y rinde el 9,3% anual; es preferible tener este bono y no los ya conocidos AL29 y AL30 que rinden el 7.6% y 8.0% anual“, apuntó Di Stéfano para quienes busquen diversificar sus carteras de inversión. Por último, advirtió: “Los bonos que tienen más posibilidades de escalar son los bonos largos, especialmente el que vence en 2041, que paga renta del 3,5% anual, repartida entre enero y julio, mientras que la amortización comienza a operar en cuotas semestrales y consecutivas del 3,6% del capital desde el 9 de enero del año 2028 en adelante; tiene una paridad del 71,6%, y es el que más nos convence ante un probable escenario de mejora en el riesgo país”.