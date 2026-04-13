El economista Martín Polo, Jefe de Estrategia del Grupo Cohen, estuvo este lunes de invitado en Pulso Financiero, en El Cronista Stream, donde compartió sus proyecciones sobre el dólar y la inflación en 2026 y explicó por qué “Vaca Muerta le va ganar a Miami”. Sobre esta comparación, Polo explicó que analizó dos sectores protagonistas del mercado cambiario: uno del lado de la oferta y otro del lado de la demanda. “El año pasado tenías esos dos sectores dinámicos y veías los flujos de dólares que llegaban y que a la vez se iban por la cuenta de viajes, no alcanzaban para compensar los flujos que te entraban por los dólares de Vaca Muerta o del sector energético”, señaló. Luego, indicó que este año suceden dos cosas: “primero, la cuenta de viajes está más estable; lo mejor que tuviste es que no empeora, pero tampoco mejora; y por el lado de los dólares financieros, de los dólares de Vaca Muerta, yo creo que el dólar está perforando el piso, cada vez se aleja más del techo de la banda”. Para el economista, eso “tiene mucho que ver con estos dólares que están entrando por el sector energético”. “En este momento son más por los préstamos financieros que están haciendo en todo ese sector. Si vos cruzás el balance cambiario y lo hacés por sector, es mucho más importante petróleo que hasta el complejo sojero en cuanto a lo que está entrando, los flujos mensuales", advirtió. Polo señaló que el otro gran componente que está teniendo el mercado cambiario en este año “es la cuenta financiera privada”. “Más allá de que el riesgo país esté a 600 puntos, los flujos financieros hoy es lo que te permite compensar todas esas ventanitas de demandas que tenés abiertas”, afirmó. Consultado sobre si podremos “ver una Argentina año verde con el dólar planchadísimo” en 2026, el economista planteó sus dudas. “En Argentina, hablar de una definición contundente es arriesgado... Si decís ‘el dólar se va a quedar a $ 1400 de acá hasta diciembre’, te digo ‘no lo vemos’”, señaló. Al mismo tiempo, advirtió que esta semana la inflación va a dar “una noticia muy fea”. Vale recordar que este martes sale el Índice de Precios al Consumidor de marzo 2026 y las consultoras estiman un número cercano al 3%. “3,1% o 3,2%, ojalá que sea eso y no 3,5% o 3,6%“, alertó Polo. En este sentido, planteó que marzo tuvo su componente “transitorio” que “no se va a volver a repetir”: “tenías los efectos estacionales, tenías una inercia que estaba más alta... más fuerte a la esperada y le incorporaste el impacto del precio de la nafta”. “Suponiendo que el precio del petróleo se quede en estos niveles o por lo menos no se vaya a u$s 150, no va a subir la nafta otro 20%. Y el precio de la carne no debería volver a subir tanto porque entramos en una estacionalidad favorable. Entonces, esos dos componentes que te subieron... todo suma en el índice. Yo creo que el proceso de desinflación sigue", aseguró. “Nosotros para el 2026 tenemos la proyección de que la inflación está terminando en 29% punta contra punta. Esta carrera en la cual en el primer trimestre la inflación le ganó por mucho al tipo de cambio y a las tasas de interés, no debería ser sostenible. Al menos podríamos tener hasta los próximos dos meses esta situación de un dólar quieto o estable, con tasas de interés un poco jugándole a ese tipo de cambio, manteniendo ese carry, pero con la inflación siempre ganando", anticipó. “Por eso nosotros, posicionándonos, siempre preferimos los bonos CER, y ya mirando para el mediano plazo, esta estabilidad de dólar a $ 1400 no creemos que va a ser todo el año”, concluyó.