El precio internacional de la soja alcanzó máximos en la era Milei: superó la barrera de los u$s 480 por tonelada y alcanzó su cotización más alta en lo que va de la gestión actual. Esta suba estuvo impulsada por la demanda china y una industria aceitera de Estados Unidos con mejores expectativas de consumo.

En la rueda de este martes en el Mercado de Comercio de Chicago, el grano subió 2,37% y cerró en u$s 484,20 para los contratos con vencimiento en noviembre. Se trata del nivel más elevado desde diciembre de 2023, y en lo que va del año la suba acumulada ya supera el 25%.

El repunte no fue aislado: también arrastró a los subproductos del complejo sojero. El aceite de soja escaló u$s 33 en la jornada y quedó en u$s 1601,19 la tonelada, mientras que la harina avanzó u$s 7,28 y cerró en u$s 388,67 por tonelada.

¿Qué sucedió en el mercado local con la soja?

En cuanto al mercado argentino, los valores registraron el mejor precio de los últimos tres años. En tal caso, de acuerdo con el analista de los mercados de AZ-Group, Jeremías Battistoni, la soja utilizable se comerciaba entre u$s 365 y u$s 370 por tonelada, y el contrato de mayo para la cosecha se operaba en u$s 356 por tonelada, también alcanzando precios récord en estos tres años, antes del cierre de las cotizaciones locales.

De esta forma, cuando todavía restan 24,6 millones de toneladas de soja por comercializarse de la campaña 2025/2026 y, con un precio FOB actual del orden de los u$s 500 por tonelada, asciende a u$s 12.300 millones la producción que todavía no se vendió.

¿En qué puedes usar la leche de soja casera? Fuente: Shutterstock Shutterstock

Precio de la soja: qué puede pasar en los próximos meses

Según un informe de Fundación Mediterránea-Ieral, todavía queda un volumen considerable de soja y maíz sin precio cerrado, lo que podría ampliar la oferta disponible en los próximos meses . El trabajo precisó los siguiente números de comercialización:

Producción estimada: 49,5 millones de toneladas

Con precio cerrado: 17,7 millones de toneladas (35,7%)

Compradas pero con precio a fijar: 7,2 millones de toneladas

Sin comprar todavía: 24,6 millones de toneladas

Bajo esta perspectiva, el ritmo de comercialización muestra un retraso marcado: un 64,3% de la cosecha, unos 31,8 millones de toneladas, sigue sin un valor definido. En el ciclo 2024/25, a esta misma fecha, ya había precio pactado para el 47,4% de la producción, muy por encima del nivel actual.

Bloomberg

Cuánto liquidó el agro en agosto

Durante agosto de 2026, las agroexportadoras ingresaron u$s 2.750 millones, un incremento de 33% frente al mismo mes de 2025, aunque un 6% menos que en julio. El dato surge del informe conjunto de CIARA y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).

En el acumulado de los primeros ocho meses del año, la liquidación del sector sumó u$s 19.047 millones, un 12% menos que en el mismo período de 2025. Según las entidades, el impulso de agosto se explica por mayores embarques de maíz y una mejor fluidez en las ventas de los productores.

Las cámaras destacaron además que la campaña actual muestra “el perfil de una campaña agrícola normal”, sin los esquemas temporales de derechos de exportación que en 2025 habían alterado la comparación interanual.

La Bolsa de Comercio de Rosario, por su parte, proyectó que el mayor volumen despachado en cadenas como soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo compensará la baja de alícuotas vigente desde diciembre de 2025. La entidad estima retenciones agropecuarias por u$s 4.613 millones en 2026, apenas por debajo de los USD 4.665 millones de 2025.