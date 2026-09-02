El precio de un bono soberano argentino puede subir o bajar durante una rueda aunque no cambien su tasa, su vencimiento ni los pagos previstos.

Para entender el movimiento, muchas veces hay que mirar más allá del propio título: una reunión internacional, el avance de un acuerdo con un organismo multilateral o una señal de apoyo externo pueden cambiar la forma en que el mercado evalúa la deuda del país.

Estas noticias no cambian las condiciones del bono ni garantizan que será pagado sino la percepción sobre la capacidad del Estado para cumplir sus compromisos. Si los inversores consideran que el riesgo disminuyó, suelen aceptar un rendimiento menor y pagar un precio más alto. Si la incertidumbre aumenta, exigen una rentabilidad mayor y el precio tiende a bajar .

Qué es el riesgo soberano y por qué afecta a los bonos argentinos

El riesgo soberano es la posibilidad de que un Estado no pueda cumplir sus obligaciones financieras tal como fueron pactadas. Esto incluye eventuales atrasos, reestructuraciones o modificaciones que reduzcan el valor que finalmente recibe el acreedor.

Para evaluar ese riesgo, los inversores observan la carga de la deuda, los vencimientos próximos, las cuentas fiscales, la disponibilidad de reservas, la capacidad del país para generar divisas y sus posibilidades de conseguir nuevo financiamiento . También incorporan factores políticos e institucionales que podrían alterar esas condiciones.

Cómo lo analiza el FMI

El marco de análisis del Fondo Monetario Internacional reúne varias de estas variables para evaluar si la deuda de un país es sostenible y qué tan expuesto está a una situación de tensión financiera.

Entre otros aspectos, considera el peso de los compromisos asumidos, las necesidades de financiamiento y la capacidad de la economía para generar los recursos necesarios.

EFE

Ese análisis no fija la cotización de los bonos ni reemplaza la evaluación de los inversores. Sin embargo, aborda la misma pregunta que intenta responder el mercado: con qué recursos contará el Estado para pagar su deuda y qué factores podrían dificultar ese cumplimiento.

Cuando esa evaluación empeora, los inversores suelen exigir una rentabilidad mayor para comprar los títulos. Si la percepción mejora, pueden aceptar un rendimiento más bajo. Como los pagos prometidos por el bono ya están definidos, ese cambio se refleja principalmente en su precio.

Qué mide el EMBI+ y cómo se calcula el riesgo país

La medida conocida como riesgo país surge de la familia de índices Emerging Markets Bond Index, elaborada por JPMorgan para seguir deuda en moneda extranjera de países emergentes. El EMBI+ es una de sus variantes y durante años fue la referencia más difundida para la Argentina.

JPMorgan también elabora el EMBI Global y el EMBI Global Diversified, que tienen criterios diferentes para seleccionar y ponderar los instrumentos. Desde fines de septiembre de 2025, los proveedores de información dejaron de recibir el subíndice EMBI+ Argentina en tiempo real y la referencia pasó al EMBI Global Diversified.

Como JPMorgan no publicó un comunicado detallado sobre el cambio, resulta más preciso hablar del riesgo país calculado a partir de la familia de índices EMBI.

Según la metodología del EMBI Global Diversified, el índice incluye instrumentos soberanos y cuasi soberanos denominados en moneda extranjera y calcula, entre otras medidas, cuánto rendimiento adicional ofrecen frente a bonos del Tesoro de Estados Unidos comparables.

Ese diferencial se denomina spread y se expresa en puntos básicos. Cien puntos básicos equivalen a un punto porcentual. Si el riesgo país se ubica, por ejemplo, en 700 puntos, significa que la deuda incluida en el cálculo ofrece aproximadamente siete puntos porcentuales más que la referencia estadounidense utilizada para comparar sus flujos y plazos.

Fuente: X @luiscaputoar Fuente: X @luiscaputoar

El cálculo se construye con una canasta de títulos y tiene en cuenta sus precios, vencimientos y pagos futuros. Por eso, el número no tiene por qué coincidir con la diferencia obtenida al comparar dos bonos elegidos de manera aislada.

Por qué el precio y el rendimiento se mueven en sentido contrario

Un bono promete una serie de pagos futuros. Mientras esos flujos permanezcan sin cambios, la rentabilidad que obtiene un nuevo comprador dependerá del precio que pague para acceder a ellos.

Si los inversores exigen un rendimiento mayor, solo estarán dispuestos a comprar el bono a un precio más bajo. En cambio, si aceptan una rentabilidad menor, podrán pagar más por los mismos flujos futuros. Esa es la razón por la que precio y rendimiento se mueven en direcciones opuestas.

Esta relación también ayuda a entender qué lugar ocupa el riesgo país. El indicador no baja primero y provoca después la suba de los bonos. El recorrido suele ser el inverso: una noticia modifica las expectativas, las órdenes de compra y venta mueven los precios, cambian los rendimientos y el nuevo diferencial queda reflejado en el índice.

No todos los bonos reaccionan de la misma manera

El plazo, el esquema de amortización, el cupón, la legislación aplicable y la liquidez influyen en la magnitud del movimiento. Además, la rentabilidad de la deuda argentina en dólares combina una tasa internacional de referencia y una prima por riesgo soberano.

Por eso, si el riesgo país baja pero las tasas de los Treasuries suben, ambos efectos pueden compensarse en parte.

Cómo el respaldo de Estados Unidos y del FMI mueve los bonos

El respaldo externo puede llegar al precio de los bonos por dos caminos:

Un préstamo, un desembolso o una línea de crédito puede aportar divisas y cubrir una parte de las necesidades de financiamiento.

Una señal favorable de una institución con peso internacional puede cambiar la probabilidad que el mercado asigna a distintos escenarios.

El FMI explica que sus préstamos buscan darles tiempo a los países para corregir problemas de balanza de pagos de una manera más ordenada. Sus programas suelen incluir compromisos de política económica, revisiones periódicas y desembolsos sujetos a la aprobación del Directorio.

Según el organismo, ese acompañamiento también puede ayudar a recuperar la confianza y facilitar el regreso del financiamiento privado.

El apoyo de Estados Unidos tiene relevancia tanto por su peso político como por su capacidad financiera. Además de contar con la mayor participación individual de voto dentro del FMI, de acuerdo con la distribución oficial de cuotas, puede respaldar decisiones en organismos multilaterales u ofrecer herramientas bilaterales de asistencia.

En abril de 2025, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, manifestó oficialmente su apoyo a las reformas económicas argentinas y destacó las negociaciones con el FMI, el Banco Mundial y el BID. La posición quedó registrada en un comunicado del Tesoro y las reuniones posteriores entre funcionarios de ambos países y autoridades del Fondo volvieron a generar señales que el mercado incorporó a sus cálculos.

Una declaración pública, sin embargo, no tiene el mismo peso que la aprobación de un crédito o un desembolso ya realizado. Los inversores miran cuánto apoyo concreto existe, cuáles son sus condiciones, cuándo estarían disponibles los recursos y si realmente modifican las necesidades financieras del país. El respaldo puede reducir determinados temores, pero no representa una garantía de pago sobre los bonos.

Qué significa para el inversor que tiene bonos argentinos

Las cotizaciones disponibles en BYMADATA permiten seguir el precio de los títulos, aunque es importante distinguir la moneda y la especie observada. La cotización en pesos también incorpora el movimiento del tipo de cambio implícito, por lo que puede diferir de la variación del mismo bono negociado en dólares.

Quien vende antes del vencimiento recibe el precio disponible en ese momento y queda expuesto a estas oscilaciones. Quien conserva el bono continúa dependiendo de que el Estado realice los pagos comprometidos. Las señales de respaldo externo no cambian el contrato del título ni eliminan su riesgo, pero sí pueden modificar la rentabilidad que exige el mercado y, con ella, el precio que está dispuesto a pagar.