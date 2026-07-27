El 22 de julio, la Cámara de Empresas Químicas, Petroquímicas y Afines de Neuquén, QPQ, llevó al Hyatt Centric Las Condes la primera edición del Vaca Muerta Energy Summit Chile (VMES 2026). El acto de apertura incorporó la exposición de Marcelo Urrutia Burns, Jefe de la División Energías Sostenibles del Ministerio de Energía de Chile, y del diputado Jorge Díaz Ibarra, de la Comisión de Energía y Minería de la Cámara de Diputados de Chile, con una mirada legislativa sobre los desafíos comunes del sector. La moderación estuvo a cargo de Daniela Yazigi, Consejera Regional de Pacto Global Chile.

El Summit expuso una lectura de negocios sobre Vaca Muerta, presentada en el programa como una de las mayores reservas no convencionales del mundo: segunda en gas y cuarta en petróleo, según estimaciones internacionales. Desde esa escala, la cámara inició un conversatorio regional sobre infraestructura crítica, tecnología operativa, servicios especializados y desarrollo industrial. Al respecto, Yamil Quispe, presidente de QPQ, destacó: “El RIGI fue un acierto en el largo plazo porque promovió que el 80% de las inversiones se concentrara en la cuenca neuquina, es decir un total de 100.000 millones de dólares impulsando una nueva capital industrial con salida al Atlántico y al Pacífico”.

QPQ representa a empresas de la cadena energética e industrial vinculadas a gas, petróleo, química aplicada, petroquímica, logística especializada, integridad de activos, mantenimiento, soluciones industriales y tecnología operativa. Su lugar institucional está donde el recurso se convierte en producción, desarrollo de la cadena de valor y empleo calificado. En la misma línea, Diego Werthein, vicepresidente de la entidad, indicó: “Chile es la puerta de entrada y salida de Vaca Muerta. Necesitamos tanto equipamiento asiático como americano para construir la infraestructura que se necesita para evacuar gas, petróleo y GNL, y en esto somos socios inmediatos, mientras que el sector petrolero creció al 45%, la construcción creció 16% y el comercio al 10%”.

Mauro Sandoval

El primer panel, “Agenda energética para los próximos 50 años” reunió a Juan Contreras, presidente del Cluster Minero de ASIVA; Ana Lía Rojas, directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento; y Jonathan Kraizel, de Andes Solar, junto con la cúpula de QPQ. El bloque incluyó además un Diálogo Notable con Margarita Ducci, Directora Ejecutiva de Pacto Global Chile.

El segundo tramo, “Sectores de alto impacto: Desarrollo Productivo”, abordó capacidades argentinas con potencial de escala en Chile. Participaron Damián Tabakman, presidente de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos de Argentina (CEDU); Lisandro Echegaray, de la Cámara Argentina de Proveedores Energéticos y Mineros (CARPEM) y director en Académica SRL; y Mariano Egidi Vega, secretario regional sindical de Río Negro y Neuquén de la Asociación del Personal Jerárquico y Profesional de la Marina Mercante de Argentina (AJEPROMM).

El cierre estuvo dedicado a “La capa tecnológica del corredor energético”, Liferay empresa global de software DXP, presentó el caso Petrobras como referencia regional de transformación digital aplicada al sector. Con esta primera edición en Chile, QPQ instaló una conversación empresarial trasandina sobre Vaca Muerta fuera de la Argentina, con Santiago como punto de conexión hacia el Pacífico y hacia nuevas oportunidades de la industria del shale neuquino.