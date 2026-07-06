Después de varias semanas de calma cambiaria, el dólar retomó su tendencia alcista y reabrió una de las preguntas clásicas de los ahorristas: hasta cuánto puede subir.

El analista financiero Salvador Di Stefano , conocido como el “Gurú del Blue”, analizó los datos en su último informe.

Según su lectura, la suba de las cotizaciones oficial, financiera y libre no debe leerse como una alarma, sino que se trata de una corrección del tipo de cambio que había quedado rezagado frente a la inflación acumulada.

El Gurú del Blue advirtió que el dólar subirá más que la inflación

Di Stefano evaluó que el precio del dólar en junio subió el 5,3%, mientras para ese mes se espera una inflación de 1,8%.

“La última vez que el dólar le había ganado a la inflación fue en octubre del año 2025, cuando el dólar mayorista subió el 4,0% y la inflación había sido del 2,3%”, recordó.

En esta línea apuntó que, en términos anuales al mes de junio, el dólar mayorista subió el 23,2%. En ese período, la tasa de inflación se ubicaría en el 33,2%, lo que daría como resultado una inflación en dólares del 8,2% anual.

El “Gurú” hizo un repaso desde el inicio de la gestión de Javier Milei y señaló que desde entonces la inflación fue del 319,0%, mientras que la devaluación del dólar mayorista fue del 311,7%.

Por su parte, el dólar CCL paso de $ 834 el 30 de noviembre del año 2023 a $ 1558 a junio del año 2026, aumentando el 86,7%. "El que se quedó en dólares billetes perdió contra la inflación y el dólar mayorista", advirtió Di Stefano.

El Gurú señaló que la inflación esperada por el mercado para los próximos 12 meses es del 19,3% anual, lo que implica una tasa de inflación mensual promedio del 1,5% mensual.

“Esto surge de comparar los rendimientos del bono CER que vence el 30 de junio del año 2027 versus el boncap que vence en igual fecha. La tasa de devaluación esperada comparando bonos con similares vencimientos sería del 23,6% anual, lo que implica una tasa de devaluación mensual del 1,8%“, explicó.

“Esto nos muestra que el mercado descuenta una tasa de devaluación superior a la tasa de inflación. El dólar a un año estaría en torno de $ 1830″, concluyó.

El consejo del Gurú a los ahorristas: qué hacer con los pesos

Frente a este escenario, Di Stefano fue contundente con su recomendación para quienes buscan proteger sus ahorros.

El analista financiero destacó al bono AL41 como el de mejor desempeño de los últimos 30 días. El título paga una renta del 3,5% anual, inicia amortización en enero de 2028 y cotiza a u$s 77,70.

También recomendó dos instrumentos en pesos: el TZXS8, que paga el 100% al final del período con una tasa interna de retorno del 8,3% anual, y el AO28, que amortiza el 30 de octubre de 2028 y paga una renta mensual del 0,5%, con una tasa interna de retorno del 7,7% anual.

Di Stefano consideró que ambos están “desarbitrados” y atribuyó esto a la mayor oferta de títulos que el Gobierno coloca para renovar deuda y financiarse después de las elecciones de 2027.