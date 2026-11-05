El riesgo país no para de subir: se disparó por encima de los 900 puntos y alcanzó así su valor más alto desde octubre de 2025, en un contexto marcado por una creciente incertidumbre de los inversores sobre la evolución de las variables económicas hacia 2027.

En ese contexto, el analista financiero Federico Domínguez tildó de “reacción exagerada” la suba del indicador de JP Morgan. En una entrevista por Cuentas Claras , en El Cronista Stream, el especialista consideró que el valor actual no refleja la solidez del programa económico argentino, sino el temor político ante el ciclo electoral del próximo año.

“En Argentina te impactan mucho más las cuestiones internas que externas”, remarcó Domínguez. A su juicio, el foco del mercado está puesto en la incertidumbre política hacia 2027, puntualmente sobre si se mantendrá el rumbo fiscal o si regresará una alternativa populista como el kirchnerismo.

“Si hablás con la mayoría de los analistas, nadie duda que si se mantiene este programa económico, Argentina va a crecer fuerte. Entonces, la cuestión siempre es política. Si Milei no es reelecto, tenés a Kicillof del otro lado. Creo que esas cuestiones tienen mucho más impacto”, sostuvo.

Domínguez puntualizó que, a diferencia de otros periodos, hoy el mercado argentino “carece de liquidez”. En este contexto, cualquier ruido político causa oscilaciones más bruscas en los precios.

Más allá de destacar este factor, Domínguez resaltó que la consolidación del superávit fiscal como política de estado gana terreno en la sociedad. Señaló que existe un creciente apoyo al equilibrio de las cuentas públicas, incluso entre votantes peronistas.

“Ahora todos quieren ser presidente porque será muy fácil gobernar en 2028: es simplemente cuidar el superávit fiscal y respetar derechos de propiedad”, opinó Domínguez.

El analista sostuvo que si se sostiene el rumbo, la economía convergerá hacia estándares internacionales. “Con Milei reelecto, Argentina puede ser en 10 años un país desarrollado”, concluyó.