La inflación volvió a mostrar señales de moderación en octubre, después de la aceleración que había registrado el mes anterior. El anticipo de Orlando J. Ferreres & Asociados ubicó el aumento mensual de los precios por debajo del 1,9% que informó el INDEC para septiembre y también por debajo del rango que manejan varias consultoras privadas.

La estimación llega antes de que el organismo estadístico publique el IPC de octubre, previsto para mediados de noviembre. El relevamiento de Ferreres también muestra una inflación núcleo que se mantuvo estable respecto de septiembre y permite identificar qué componentes tuvieron un comportamiento diferente durante el último mes.

Inflación de octubre: qué anticipó Ferreres para el IPC

Según el IPC-OJF, que mide la evolución de los precios en el Gran Buenos Aires, la inflación de octubre fue de 1,7% mensual. La variación interanual alcanzó el 30,4%, mientras que el acumulado de los primeros diez meses del año llegó al 24,7%.

El resultado anticipa una desaceleración frente al 1,9% que registró el INDEC en septiembre. También queda por debajo de las proyecciones privadas que ubicaron la inflación de octubre entre el 1,8% y el 2%, según el relevamiento de consultoras publicado en los últimos días.

La comparación debe considerar que Ferreres releva precios en el Gran Buenos Aires, mientras que el IPC del INDEC tiene cobertura nacional. De todos modos, el anticipo de la consultora ofrece una referencia sobre la evolución de los precios antes de la publicación oficial.

Inflación núcleo: el indicador que se mantuvo en 1,3%

La inflación núcleo, que excluye los precios regulados y estacionales, registró una variación mensual de 1,3%, el mismo nivel que había marcado en septiembre. En términos interanuales, avanzó 26,9%, mientras que acumuló 20,7% en los primeros diez meses de 2026.

La estabilidad de este indicador introduce un matiz en la lectura del dato general. La inflación, según Ferreres, desaceleró respecto del mes anterior, pero la medición núcleo no mostró una desaceleración adicional: permaneció en el mismo ritmo mensual.

Precios estacionales: la desaceleración que explica parte de la baja

Una de las claves del informe aparece en la apertura entre precios estacionales y regulados. Los primeros aumentaron 3% en octubre, frente al 5,8% que habían registrado en septiembre. Los regulados, en cambio, pasaron de una suba de 2,2% a otra de 2,1%.

La diferencia entre ambos movimientos permite identificar dónde se produjo el cambio más marcado. La desaceleración de los precios estacionales fue de 2,8 puntos porcentuales, mientras que la variación de los regulados se redujo apenas 0,1 punto.

La desaceleración de los precios estacionales fue de 2,8 puntos porcentuales. Shutterstock

Así, la menor presión de los estacionales aparece como uno de los factores que acompañaron la desaceleración del índice general. No ocurrió lo mismo con los regulados, cuyo ritmo de aumento prácticamente se mantuvo.

Qué rubros aumentaron más en octubre, según Ferreres

En el desglose por capítulos, Vivienda encabezó las subas de octubre, con un incremento mensual de 2,6%. Le siguieron Bienes varios, con 2,5%, y Transporte y comunicaciones, con 2,1%.

Más atrás quedaron Esparcimiento, con 2%, y Salud, con 1,9%. Indumentaria aumentó 1,6%, Equipamiento y funcionamiento del hogar avanzó 1,5% y Alimentos y bebidas registró una suba de 1,2%.

Este último rubro tuvo una incidencia de 0,4 punto porcentual sobre el nivel general. En tanto, Transporte y comunicaciones aportó 0,3 punto, al igual que Vivienda, mientras que Esparcimiento y Salud incidieron en 0,2 punto cada uno.