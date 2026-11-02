Lanzados a la carrera presidencial tras la presentación de su espacio Hechos, los hermanos Santiago Passaglia, intendente de San Nicolás, y Manuel Passaglia, diputado provincial bonaerense, marcaron distancia tanto del oficialismo de Javier Milei como del kirchnerismo, señalando que su objetivo es construir una alternativa capaz de superar la polarización política.

En una entrevista por Cuentas Claras, en El Cronista Stream , los dirigentes explicaron los motivos de su lanzamiento y las medidas económicas que impulsan. “Vemos muchos argentinos que están angustiados: cada vez laburan más y están haciendo un esfuerzo enorme pero que no les alcanza. Hay Pymes que en muchos casos no llegan a fin de mes”, aseveraron.

Al evaluar el rumbo del Gobierno, Manuel Passaglia fue categórico al afirmar: “Este modelo económico fracasó”. En esa línea, sostuvo que la ciudadanía “no da más” pero recalcó que la solución no radica en retomar al kirchnerismo.

Frente al panorama productivo, la dupla propuso sostener el equilibrio fiscal y la estabilidad macroeconómica, junto al desarrollo de sectores estratégicos como Vaca Muerta, la minería y el petróleo.

Sin embargo, enfatizaron que es indispensable aplicar medidas de fomento inmediatas para la industria manufacturera, el comercio y el sector de la construcción.

En ese sentido, Manuel Passaglia criticó el enfoque oficial hacia el sector industrial. “Tenemos la mitad de la industria argentina que está con las máquinas apagadas”, señaló, estimando dicho capital sin uso en u$s 60.000 millones.

Las cuatro propuestas económicas de los Passaglia

La propuesta central contempla un régimen de “cero impuesto a la reactivación industrial y de pymes”. El esquema establece eximir de impuestos a todo el volumen excedente de producción que las empresas generen respecto al año anterior.

Explicaron que, para demostrar la viabilidad del mecanismo, realizaron simulaciones en empresas lácteas, metalúrgicas y automotrices. Afirmaron que el beneficio tributario permite aumentar el nivel de producción, sumar empleados y competir frente a los productos importados del mercado regional.

La segunda propuesta económica consiste en la creación de un sistema de créditos hipotecarios atados a la evolución de los salarios. Según señalaron, esta medida busca facilitar el acceso a la vivienda y reactivar la demanda en el sector habitacional.

Como tercer y cuarto pilares, defendieron el otorgamiento de condiciones favorables para el comercio y la ejecución de obra pública prioritaria, medidas que definieron como necesarias para el desarrollo de la economía real.

Radiografía crítica a la gestión de Kicillof y críticas a la reelección indefinida de intendentes

En el plano bonaerense, Manuel Passaglia lanzó duras críticas hacia el gobernador Axel Kicillof y su eventual postulación presidencial. “Kicillof es fóbico a la gestión; en 8 años no resolvió ningún problema en la provincia de Buenos Aires”, afirmó.

Santiago Passaglia respaldó las críticas hacia el gobernador bonaerense y describió el impacto directo sobre los municipios. “Lo padecemos los intendentes porque los vecinos, al no encontrar respuesta en la provincia, recurren al municipio que es la ventanilla más cercana”, explicó.

Respecto de las aspiraciones electorales de Axel Kicillof, Santiago Passaglia cuestionó que se premie el mal desempeño. “En el único espacio donde Kicillof puede ser candidato es en el kirchnerismo, donde si hacés todo mal seguís ascendiendo”, opinó el intendente.

Por último, ambos expresaron su fuerte rechazo al debate bonaerense para habilitar la reelección indefinida de los intendentes. “Milei y el kirchnerismo se pelean para la tribuna y después en el escritorio se ponen de acuerdo”, sentenció Manuel Passaglia.