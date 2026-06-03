La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya definió el esquema de pagos de junio de 2026 y miles de beneficiarios comenzaron a revisar cuándo cobrarán sus haberes. El cronograma incluye una particularidad que impactará directamente en los ingresos de los adultos mayores.

Además de las fechas de depósito, este mes incorpora conceptos que elevan significativamente los montos que recibirán algunos beneficiarios. La medida alcanza principalmente a quienes perciben los haberes más bajos del sistema previsional.

El calendario también contempla pagos para pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo y otras prestaciones . Los detalles ya fueron oficializados por ANSES y permiten conocer cuánto cobrará cada grupo.

El calendario también contempla pagos para pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo y otras prestaciones. (Foto: Shutterstock) Shutterstock

ANSES confirmó un pago único para jubilados en junio de 2026

Durante junio, los jubilados que cobran la mínima recibirán no solo el haber mensual actualizado, sino también el medio aguinaldo y el bono extraordinario de $70.000.

Esta combinación genera un ingreso excepcional que se percibe una sola vez en el semestre y que eleva considerablemente el monto final acreditado.

Montos confirmados por ANSES:

Jubilación mínima: $403.317,99

Bono para haberes mínimos: $70.000

Aguinaldo: $201.659

Total para la mínima: $674.976,99

PUAM: $553.981,59

PNC por Invalidez y Vejez: $493.483,89

AUH: $144.932

AUH por discapacidad: $471.915

Asignación Familiar por Hijo: $72.474

Además, ANSES oficializó un aumento del 2,58% para jubilaciones, pensiones y asignaciones, calculado según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril difundido por el Indec.

Fechas de depósito para jubilados de ANSES según terminación de DNI

Los jubilados y pensionados que cobran la mínima comenzarán a percibir sus haberes desde el 8 de junio , de acuerdo con la terminación del documento.

El cronograma se extenderá hasta el 22 de junio para este grupo de beneficiarios.

Jubilados que cobran la mínima

DNI 0: 8 de junio

DNI 1: 9 de junio

DNI 2: 10 de junio

DNI 3: 11 de junio

DNI 4: 12 de junio

DNI 5: 16 de junio

DNI 6: 17 de junio

DNI 7: 18 de junio

DNI 8: 19 de junio

DNI 9: 22 de junio

Jubilados que superan la mínima

Por su parte, quienes perciben haberes superiores a la jubilación mínima cobrarán en la última semana del mes.

DNI 0 y 1: 23 de junio

DNI 2 y 3: 24 de junio

DNI 4 y 5: 25 de junio

DNI 6 y 7: 26 de junio

DNI 8 y 9: 29 de junio

Calendario de pagos ANSES para AUH, PNC y Asignación por Embarazo

ANSES también difundió las fechas de cobro correspondientes a la AUH y al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

Adultos mayores que perciban haberes superiores a la jubilación mínima cobrarán en la última semana del mes (Foto: Shutterstock). Fuente: Shutterstock New Africa

Los pagos seguirán el mismo esquema utilizado para las jubilaciones mínimas.

Calendario de AUH y SUAF

DNI 0: 8 de junio

DNI 1: 9 de junio

DNI 2: 10 de junio

DNI 3: 11 de junio

DNI 4: 12 de junio

DNI 5: 16 de junio

DNI 6: 17 de junio

DNI 7: 18 de junio

DNI 8: 19 de junio

DNI 9: 22 de junio

En tanto, la Asignación por Embarazo y las Pensiones No Contributivas ya tienen fechas establecidas para todo el mes.

Asignación por Embarazo

DNI 0: 10 de junio

DNI 1: 11 de junio

DNI 2: 12 de junio

DNI 3: 16 de junio

DNI 4: 17 de junio

DNI 5: 18 de junio

DNI 6: 19 de junio

DNI 7: 22 de junio

DNI 8: 23 de junio

DNI 9: 24 de junio

PNC

DNI 0 y 1: 8 de junio

DNI 2 y 3: 9 de junio

DNI 4 y 5: 10 de junio

DNI 6 y 7: 11 de junio

DNI 8 y 9: 12 de junio

Con este calendario, los beneficiarios de ANSES ya pueden identificar la fecha exacta de cobro y conocer los montos que percibirán durante junio de 2026, un mes marcado por el pago del aguinaldo y el bono destinado a reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables.