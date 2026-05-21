Mientras varios países todavía enfrentan problemas vinculados al crecimiento poblacional, una región de Asia comenzó a preocuparse por el escenario opuesto: cada vez nacen menos niños y las autoridades temen consecuencias económicas y sociales en las próximas décadas.

Ante esa situación, un gobierno regional decidió lanzar un plan inédito que incluye pagos directos para las familias que tengan más hijos, además de beneficios vinculados con licencias laborales y apoyo económico para la crianza.

El estado de India que pagará dinero a las familias que tengan más hijos

La iniciativa fue anunciada por el gobierno de Andhra Pradesh, un estado ubicado en el sur de India. El plan busca incentivar la natalidad en una región donde cada vez nacen menos niños y donde la población comienza a envejecer rápidamente.

El Gobierno de Andhra Pradesh, un estado ubicado en el sur de India, lanzó un plan inédito que incluye pagos directos para las familias que tengan más hijos. (Foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

El jefe regional, N. Chandrababu Naidu, confirmó que las familias recibirán dinero por el nacimiento del tercer y cuarto hijo como parte de una estrategia demográfica para evitar una futura caída poblacional.

Los beneficios anunciados incluyen:

30.000 rupias por el tercer hijo.

40.000 rupias por el cuarto hijo.

Licencias por maternidad de hasta un año.

Ayudas mensuales para nutrición infantil.

Además, el Gobierno Estatal adelantó que algunas familias podrían recibir pagos mensuales durante cinco años para cubrir gastos vinculados con el desarrollo de los niños.

Por qué preocupa la baja natalidad en el sur de India

Aunque India supera los 1.400 millones de habitantes, el problema no afecta por igual a todo el país. Los estados del sur presentan tasas de natalidad mucho más bajas que las regiones del norte.

Según datos oficiales y estimaciones de Naciones Unidas, en estados como Andhra Pradesh la media es de apenas 1,5 hijos por mujer, muy por debajo del 2,1 necesario para garantizar el reemplazo generacional.

Las autoridades advierten que esto podría generar:

Envejecimiento acelerado de la población.

Menor cantidad de trabajadores activos.

Problemas económicos futuros.

Pérdida de representación política.

En contraste, varios estados del norte mantienen tasas cercanas a los 3 hijos por mujer y continúan aumentando su población año tras año.

El propio Naidu aseguró que algunos países ya enfrentan graves problemas por el envejecimiento demográfico y sostuvo que los jóvenes representan “un recurso económico vital”.