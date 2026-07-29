En la rueda de hoy, la expectativa por la decisión de política monetaria de la Reserva Federal mantiene presión sobre los activos argentinos. Mientras los inversores esperan la definición del banco central estadounidense y, sobre todo, las señales sobre el futuro de las tasas de interés, la deuda soberana opera en baja en Argentina.

El riesgo país sube, mientras las acciones muestran un desempeño dispar en un contexto en el que se recupera el precio del petróleo.

El Brent sube 6,3% este miércoles y cotiza en u$s 87,28 por barril, luego de haber acumulado tres ruedas consecutivas de bajas. El repunte permite recuperar parte del terreno perdido tras caer desde los u$s 94,26 del 23 de julio hasta los u$s 82,08 del martes, un movimiento que vuelve a poner el foco del mercado sobre la evolución de la energía y su impacto en la inflación global y en las próximas decisiones de la Reserva Federal.

Riesgo país y bonos

Los bonos soberanos en dólares cotizan mayormente en rojo en los paneles de Wall Street y el riesgo país sube hasta los 446 puntos básicos, con un avance de 0,9% respecto del cierre anterior.

Entre los títulos más negociados, el Global 2030 (GD30) cae 0,18%, el GD35 pierde 0,29%, mientras que el GD41 y el GD46 retroceden 0,34% y 0,35%, respectivamente.

Del lado de los Bonares, el AL30 baja 0,07% y el AL29 cede 0,02%, aunque el AL35 avanza 0,11%.

Acciones y Merval

La renta variable tampoco encuentra impulso. El S&P Merval retrocede 0,28%, con mayoría de bajas entre las acciones líderes.

Los bancos vuelven a concentrar las pérdidas. Grupo Galicia cae 1,84%, Banco Macro retrocede 1,79%, Supervielle pierde 1,63% y BBVA Argentina baja 1,84%.

Las energéticas, en cambio, muestran un mejor desempeño gracias a la recuperación de precio del crudo. YPF trepa 1,63%, Transportadora de Gas del Sur sube 1%, Cresud gana 1,15%, Edenor avanza 0,74%, Pampa Energía mejora 0,27% y Central Puerto suma 0,08%.

En Wall Street, los ADR argentinos replican la cautela. Supervielle cae 2,29%, BBVA Argentina pierde 1,33%, Banco Macro baja 1,15% y Grupo Galicia retrocede 1,10%.

Entre las excepciones YPF, que avanza 1,83%; Transportadora de Gas del Sur, con una suba de 1,36%; IRSA, que gana 1,30%; Edenor, con un alza de 1,14%; y Pampa Energía, que suma 1,12%.

La decisión de la semana

La atención del mercado está puesta en la reunión de la Fed y en el barril del crudo. Si bien el consenso espera que el organismo mantenga sin cambios la tasa de referencia, el foco pasa por el comunicado y la conferencia de prensa de su presidente, Kevin Warsh.

El rebote del Brent, luego de tres ruedas consecutivas de bajas, vuelve a poner el foco sobre los riesgos inflacionarios a nivel global. Con ese telón de fondo, los inversores esperan la decisión de la Reserva Federal y, sobre todo, las señales que dé sobre los próximos pasos de la política monetaria.

Para los activos argentinos, un mensaje más restrictivo de la Fed representa un desafío adicional. Tasas altas durante más tiempo fortalecen al dólar, elevan los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y reducen el apetito por los activos emergentes, un escenario que hoy se refleja en la presión sobre la deuda soberana y en un riesgo país que vuelve a acercarse a la zona de los 450 puntos básicos.