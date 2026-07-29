Durante siglos, la historia oficial sostuvo que los romanos fueron los verdaderos inventores de las redes hidráulicas modernas. Las impresionantes estructuras de piedra construidas a lo largo de todo el Imperio Romano consolidaron la creencia en la cultura general de que habían inventado los acueductos.

Sin embargo, un hallazgo arqueológico reciente cambió de manera categórica esta noción ampliamente aceptada por los historiadores. Distintos científicos descubrieron que una antigua civilización asiática diseñó e instaló complejos sistemas de drenaje miles de años antes que Roma .

La civilización china que se anticipó a la ingeniería romana

El descubrimiento científico ubica la primera red funcional de acueductos en el antiguo asentamiento de Pingliangtai, en el centro de China. Este poblado perteneció a la cultura de Longshan y destacó por un despliegue técnico sorprendente para la Edad de Bronce .

Los habitantes de esta comunidad construyeron una red sofisticada para gestionar la evacuación del agua de lluvia de forma planificada. El sitio arqueológico revela una organización urbana avanzada que requirió conocimientos profundos de topografía, nivelación de suelos y construcción .

La sociedad de Pingliangtai organizó este trabajo hidráulico colectivo de manera comunitaria y sin la presencia evidente de una autoridad centralizada. Las familias cooperaron activamente entre sí para edificar una infraestructura pública que beneficiara a todos los pobladores de la ciudad.

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La sociedad que inventó los acueductos: los reyes de Asia

Esta civilización habitó las fértiles llanuras centrales del territorio chino hace aproximadamente 4000 años . La comunidad ocupaba la zona que hoy corresponde a la provincia de Henan y floreció durante el periodo Neolítico tardío de la región.

Las investigaciones arqueológicas indican que la población vivió en la zona entre los años 2100 a.C. y 1900 a.C. Durante esos dos siglos, sus pobladores desarrollaron técnicas muy avanzadas en la producción agrícola, la elaboración de cerámica y la arquitectura urbana.

El sistema de tuberías que transformó el mundo

Para gestionar las fuertes precipitaciones, los artesanos de la zona diseñaron y moldearon manualmente cientos de tuberías de arcilla cocida. Cada tramo de tubo medía aproximadamente 30 centímetros de diámetro y poseía extremos diseñados especialmente para encajar con el siguiente.

Los pobladores enterraron estas conducciones cerámicas debajo de los caminos principales y las estructuras de las viviendas. Esta disposición subterránea permitía encauzar el exceso de agua desde las casas directamente hacia el río limítrofe del asentamiento.

El sistema completo protegía al poblado contra las devastadoras inundaciones provocadas por el clima monzónico estacional de la región. De este modo, la canalización eficiente evitaba la acumulación prolongada de agua acumulada y reducía notablemente el riesgo de epidemias en la comunidad.

La monumental obra hidráulica de Pingliangtai demostró una capacidad técnica y un manejo hídrico sin precedentes conocidos para la época. Este descubrimiento arqueológico cambió de forma definitiva la cronología sobre el desarrollo de la ingeniería urbana y las tecnologías de saneamiento.