La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

Este miércoles, 29 de julio de 2026, en España, las acciones de Servicios Eléctricos Endesa (ELE)se negocian a 41,19 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 21.623. Esta cifra refleja una variación del 2,34% en comparación con el día de ayer.

En los últimos 10 días, Endesa SA registró 6 subidas y 4 bajadas, sin días planos; encadenó cuatro alzas tras un inicio débil, alternó luego retrocesos y rebotes y cerró en positivo, sugiriendo un sesgo ligeramente alcista.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Endesa durante la última semana

En la última semana, Endesa ha experimentado una volatilidad del 21.95%, lo cual es superior a su volatilidad anual del 19.71%. Esto indica que su comportamiento es inestable, registrando muchas variaciones en este periodo reciente en comparación con el año anterior.

Cotización histórica de Endesa SA

Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 41,19 euros el y un mínimo de 29,29 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Endesa?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final de la empresa se sitúa en 1.88B, resultando en un fondo de inversión significativo.

La historia de Endesa

Endesa es una compañía eléctrica española del Ibex 35 con sede en Madrid. Se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad, además del suministro de gas y servicios energéticos. Forma parte del grupo Enel, que controla la mayoría de su capital.

Produce electricidad a partir de fuentes renovables (hidráulica, eólica y solar) y ciclos combinados de gas, mientras culmina el cierre del carbón. Sus líneas de negocio operan bajo e-distribución (redes), Endesa Energía (retail) y Endesa X (servicios y movilidad eléctrica), con millones de clientes en la Península Ibérica y objetivos de descarbonización hacia 2040.