Este miércoles, 29 de julio de 2026, en España, las acciones de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF)se negocian a 3,76 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 432.564. Esta cifra refleja una variación del 0,86% en comparación con el día previo.

En los últimos 10 días, la cotización de Telefónica mostró un claro sesgo alcista: 7 avances y 3 retrocesos, culminando con cuatro alzas seguidas que reforzaron el impulso.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Telefónica durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Telefónica fue del 15.96%, mientras que su volatilidad anual es del 25.13%. Dado que 15.96 es menor que 25.13, esto indica que el comportamiento de Telefónica en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones experimentadas a lo largo del último año.

Cotización histórica de Telefonica

Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,98 euros el y un mínimo de 3,14 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Telefónica?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, la ganancia final es de -49M, que se obtiene tras deducir todos los gastos, incluyendo los operativos, reflejando así un fondo de inversión negativo.

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La historia de Telefónica

Telefónica es una multinacional española de telecomunicaciones que cotiza en el Ibex 35. Tiene su sede en Madrid (Distrito Telefónica, Las Tablas) y se dedica a ofrecer telefonía fija y móvil, banda ancha, internet y televisión de pago para particulares y empresas.

Su línea de negocio abarca la conectividad y los servicios digitales: desarrolla y opera infraestructuras de fibra y 5G y ofrece soluciones de cloud, ciberseguridad, IoT y big data, además de servicios mayoristas. Opera bajo las marcas Movistar, O2 y Vivo en Europa y Latinoamérica; fundada en 1924, es uno de los grandes grupos del sector con presencia destacada en España, Alemania y Brasil.