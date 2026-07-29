Donald Trump prometió darle una “paliza” a Irán en represalia por lo que calificó como un ataque “sorpresa” contra objetivos militares estadounidenses en Medio Oriente.

En una entrevista con Fox News este miércoles, Trump afirmó: “Vamos a darles una maldita paliza”.

“Los vamos a golpear con fuerza. Van a recibir una paliza”, agregó.

Las declaraciones del presidente estadounidense llegaron la mañana siguiente a que el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), responsable de las operaciones militares estadounidenses en Medio Oriente, informara que la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) lanzó misiles balísticos contra instalaciones militares de EE.UU. en la región.

El organismo añadió que los ataques fueron interceptados con éxito.

Los comentarios de Trump también se produjeron después de los ataques conjuntos lanzados el martes por Estados Unidos y Arabia Saudita contra grupos armados respaldados por Irán en Irak, en respuesta a ataques con drones iraníes distintos del sorpresivo lanzamiento de misiles balísticos.

El ataque iraní puso fin a una pausa de varios días en las acciones militares directas entre ambos países, un período que había contribuido a calmar a los mercados energéticos.

La renovada y creciente violencia entre Washington y Teherán vuelve a poner sobre la mesa el riesgo de una guerra abierta, mientras que la participación de Arabia Saudita y de grupos armados también amenaza con extender el conflicto a toda la región de Medio Oriente .

La Guardia Revolucionaria informó que su fuerza aeroespacial atacó con varios misiles balísticos la base aérea estadounidense y el cuartel general regional del Centcom en Jordania.

Trump aseguró que las negociaciones entre Washington y Teherán continuarán. “Vamos a dejar que sigan hablando”, dijo.

Los precios del petróleo subieron con fuerza tras las declaraciones de Trump, ampliando las ganancias registradas previamente. El Brent avanzaba casi un 7% en la jornada y cotizaba apenas por debajo de los u$s 90 por barril.

Tras haberse reunido con Benjamin Netanyahu en la Casa Blanca durante el día de ayer, Trump aumentó la escalada del conflicto con Irán. Fuente: EPA/SIPA USA POOL SAMUEL CORUM / POOL

Estados Unidos y Arabia Saudita llevaron a cabo ayer ataques conjuntos en Irak contra milicias respaldadas por Irán que, según Centcom, habían recibido órdenes de la Guardia Revolucionaria para atacar objetivos militares estadounidenses y la infraestructura energética del reino saudita.

Trump describió hoy a las milicias respaldadas por Irán como “un cáncer para el mundo” y añadió que los ataques de Estados Unidos y Arabia Saudita habían sido coordinados con el gobierno iraquí.

Las milicias chiitas iraquíes respaldadas por Irán afirmaron en un comunicado que al menos 20 de sus integrantes murieron en los ataques de Estados Unidos y Arabia Saudita.

El viernes, Estados Unidos suspendió los ataques tras 13 noches consecutivas de bombardeos. Washington explicó que Trump estaba dando “espacio” a las conversaciones con Teherán. Antes del sorpresivo ataque con misiles balísticos, Irán ya había lanzado el viernes un ataque contra objetivos militares estadounidenses en Medio Oriente.

Trump declaró hoy a Fox News que las fuerzas estadounidenses dispusieron de apenas unos minutos durante la noche para derribar los misiles balísticos iraníes.

“La resistencia continuará” mientras persistan las amenazas contra la República Islámica y los actos “ilegales y maliciosos” del ejército estadounidense contra “nuestros intereses”, afirmó este miércoles la Guardia Revolucionaria.