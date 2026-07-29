En la apertura de mercados de este miércoles, 29 de julio de 2026, en España, las acciones del banco Banco Santander (SAN) en el IBEX 35 se negocian a 12,26 euros y registran un volumen de 529991 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 0,13% en comparación con el día pasado.

Tras un descenso inicial de tres jornadas, rebotó dos días y luego alternó, sumando cinco subidas y cinco bajadas; el balance es prácticamente plano, con volatilidad moderada.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Banco Santander durante la última semana

La volatilidad económica del Banco Santander en la última semana ha sido del 35.97%, considerablemente mayor que la volatilidad anual del 30.06%. Este incremento significativo sugiere que el comportamiento del banco es inestable y presenta muchas variaciones en su valor en el corto plazo. La diferencia entre ambas cifras indica una mayor incertidumbre en las operaciones recientes en comparación con el último año.

Cotización histórica de Banco Santander

Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 12,51 euros el y un mínimo de 9,13 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco Santander?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 51.198B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 12.574B, que se obtiene como un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Banco Santander

Banco Santander es una entidad financiera global con sede social en Santander (Cantabria) y sede operativa en Boadilla del Monte (Madrid). Se dedica a la banca minorista y comercial y a través de sus divisiones también opera en banca corporativa y de inversión, gestión de patrimonios y financiación al consumo en Europa y América.

Produce y ofrece productos y servicios financieros como cuentas y medios de pago, préstamos y hipotecas, tarjetas, seguros y plataformas digitales (Openbank, PagoNxt). Su línea de negocio principal es la banca minorista; cotiza en el Ibex 35 (SAN), fue fundada en 1857 y atiende a más de 160 millones de clientes con más de 200.000 empleados, situándose entre los mayores bancos de la zona euro.