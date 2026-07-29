Los bonos argentinos no logran explotar todo su potencial: cuándo capitalizarán la mejora en la calificación
Moody’s mejoró la calificación de la deuda soberana de Argentina, en moneda local y extranjera, de Caa1 a B3, con perspectiva positiva, alineándola con el equivalente a B- que ya le asignaban Fitch y S&P.
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