La Bolsa de Brasil cerró este martes su undécima rueda consecutiva en baja y completó su peor racha desde agosto de 2023.

El Bovespa retrocedió 0,3%, hasta los 166.334 puntos, su menor nivel desde enero, y acumuló una caída de 6,6% durante las últimas once jornadas.

La corrección dejó al índice 16,3% debajo del récord alcanzado el 14 de abril. Sin embargo, todavía conserva una ganancia de 3,2% en lo que va de 2026 y se ubica 23,7% por encima de su nivel de hace un año.

La baja de este martes volvió a concentrarse en sectores expuestos a la economía doméstica. Retrocedieron las acciones inmobiliarias, de consumo y materiales básicos. C&A Modas cayó 5,9%, mientras Cury perdió 3,9% y Direcional Engenharia bajó 3,6%.

Detrás de la racha aparecen cuatro señales que ayudan a entender por qué los inversores reducen posiciones en Brasil y dónde encuentran refugio los grandes bancos.

1. Los inversores extranjeros volvieron a vender

La primera señal aparece en los flujos. Según el Citi, los inversores extranjeros retiraron u$s 3.300 millones del mercado brasileño, después de haber ingresado cerca de u$s 440 millones en julio.

Aunque todavía acumulan compras netas cercanas a R$ 23.000 millones en 2026, la recuperación del mes pasado resultó breve. La nueva salida muestra que los administradores internacionales mantienen una posición cautelosa frente a Brasil.

Bradesco BBI también atribuye buena parte de la corrección a las ventas de gestores extranjeros activos.

El banco señala que parte del capital salió de Brasil para regresar hacia las tecnológicas asiáticas, favorecidas por el renovado interés en semiconductores e inteligencia artificial.

Y es que Brasil queda especialmente expuesto a esa rotación porque posee una de las ponderaciones tecnológicas más bajas entre los principales mercados. Cuando los inversores globales vuelven a concentrarse en compañías de crecimiento y tecnología, las acciones brasileñas pierden participación en las carteras.

El movimiento se produjo, además, con volúmenes reducidos, inferiores a la mitad de los observados durante el segundo trimestre, según Bradesco BBI. Esa menor liquidez permitió que las ventas tuvieran un impacto mayor sobre los precios.

2. Las tasas altas ya golpean las ganancias

La segunda señal está en la tasa de interés. Bradesco sostiene que la curva local volvió a desplazarse hacia arriba después de las últimas minutas del Comité de Política Monetaria y de un dato de inflación superior al esperado.

La consecuencia se observa en las acciones sensibles al crédito, como constructoras, comercios y compañías vinculadas al consumo. La caída de Cury y Direcional durante la rueda del martes respondió a ese patrón.

Pero el problema ya no se limita a las valuaciones. En un informe publicado el martes, Bradesco advirtió que Brasil dejó atrás el pico del ciclo de ganancias y entró en una etapa de deterioro y mayor dispersión.

Su indicador ubica a 24 compañías en una fase inicial de desaceleración y a otras 21 en contracción. Los sectores de consumo básico y discrecional encabezan el debilitamiento, mientras el prolongado período de tasas reales elevadas comienza a trasladarse desde los precios de las acciones hacia las ventas, los márgenes y los resultados.

El banco considera que el ambiente monetario dejó de ser únicamente una discusión sobre cuánto están dispuestos a pagar los inversores por una empresa. Ahora también se convirtió en una discusión sobre cuánto podrán ganar esas compañías.

3. Los balances fueron mejores, pero el mercado no reaccionó

La tercera señal es la desconexión entre los resultados empresariales y las cotizaciones.

Citi calculó que las compañías del Ibovespa superaron las estimaciones de ingresos en 1,8% y las previsiones de ganancias en 5,3% durante el segundo trimestre. Casi la mitad de las empresas presentó utilidades superiores al consenso.

Sin embargo, las acciones cayeron en promedio 1,3% después de publicar sus balances. Para Citi, los inversores están prestando más atención a las elecciones, las tasas, la geopolítica y los movimientos de capital extranjero que a los resultados particulares.

Bradesco BBI coincide en que el mercado reaccionó de manera poco alineada con los fundamentos. Las ganancias del MSCI Brazil crecieron 30% interanual, pero varias compañías que superaron las previsiones igualmente bajaron después de presentar sus números.

El agregado también oculta diferencias importantes. Energía continuó beneficiándose del contexto de los commodities y los bancos mantuvieron un crecimiento sólido, aunque con perspectivas algo más moderadas. Salud, tecnología, comunicaciones e inmobiliarias aparecen en recuperación, mientras consumo pierde impulso

Citi mantiene una recomendación de compra para Cury, con un precio objetivo de R$ 45, y destaca que cotiza a 6,5 veces las ganancias proyectadas para 2027. Pese a esa valuación, la acción perdió 3,93% en la rueda.

4. La campaña electoral empieza a dominar las carteras

La cuarta señal es política. El Citi espera que la volatilidad permanezca elevada a medida que las elecciones ganen protagonismo, especialmente después del inicio formal de la campaña y de la publicidad electoral.

Ante ese escenario, el banco aumentó su preferencia táctica por empresas exportadoras y compañías sin control estatal. También conserva una visión favorable sobre el sector petrolero debido a las restricciones al tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz y su impacto sobre los precios internacionales.

Bradesco BBI presenta un matiz. Considera que las elecciones no explican completamente la caída reciente porque las probabilidades electorales se mantuvieron relativamente estables y los rendimientos reales de los bonos NTN-B incluso retrocedieron ligeramente.

Por eso, el banco conserva exposición a empresas estatales y sostiene que el mercado subestima la posibilidad de un desenlace electoral favorable. Su estrategia se concentra en compañías sensibles a una futura baja de tasas, intermediarios del mercado de capitales y empresas con participación estatal.

Bank of America (BofA) agrega el vínculo entre elecciones, política fiscal y costo de financiamiento. El banco descarta un problema inmediato de liquidez: el Tesoro brasileño cuenta con un colchón cercano a R$ 1,35 billones, suficiente para enfrentar los vencimientos más importantes.

El riesgo está en la disponibilidad de compradores para la deuda de largo plazo. Según el BofA, de cada R$ 100 de nueva oferta neta de bonos NTN-B desde 2021, los fondos y los inversores extranjeros absorbieron apenas R$ 4.

El Tesoro respondió colocando más deuda ajustada por la Selic. Las LFT representaron alrededor del 55% de las emisiones entre enero y julio, frente al 40% anterior, mientras la participación de las NTN-B cayó del 21% al 9%.

La estrategia permite cubrir las necesidades financieras sin forzar colocaciones de largo plazo, pero vuelve más sensible la cuenta de intereses a las decisiones del Banco Central.

Si la política fiscal pierde credibilidad después de las elecciones, Brasil podría verse obligado a pagar tasas mayores, acortar los plazos y depender todavía más de instrumentos ligados a la Selic.

¿Dónde encuentran refugio los bancos’

Citi recomienda atravesar la volatilidad con mayor exposición a exportadoras, petroleras y empresas sin control estatal. En su cartera incorporó a Vale y Eneva y mantiene posiciones en Itaú, PRIO, Embraer, Multiplan, Petrobras, Axia, Rede D’Or y Cury, entre otras.

Bradesco BBI adopta una posición más orientada a una recuperación. El banco mantiene su recomendación de sobreponderar Brasil y ve oportunidades en compañías sensibles a las tasas y ligadas al mercado de capitales. Entre sus preferencias aparecen BTG Pactual, XP y Cyrela, mientras sus analistas también destacan a Vamos y Smart Fit.

La apuesta se sostiene en las valuaciones. El mercado brasileño cotiza alrededor de 8,1 veces las ganancias esperadas para los próximos doce meses, uno de los múltiplos más bajos del mundo.

Sin embargo, Citi advierte que las tasas reales brasileñas justifican parte de ese descuento. El rendimiento de ganancias del mercado se ubica en 12,4%, frente al 7,9% que ofrecen los bonos NTN-B a diez años. La prima de riesgo accionario resultante es de 4,5%, apenas por encima del promedio histórico de 4,4%.

Cómo impacta la caída de Brasil en el mercado argentino

La corrección brasileña también agrega presión sobre los activos argentinos, en un momento en que las acciones y los bonos locales atraviesan fuertes ventas.

Brasil es el principal socio comercial de la Argentina y una referencia central para los inversores que asignan capital en América Latina, por lo que una salida de fondos de ese mercado puede extender la reducción de riesgo al resto de la región.

La depreciación del real suma otro frente. Un real más débil encarece los productos argentinos medidos en moneda brasileña y abarata las exportaciones de Brasil, lo que reduce competitividad para sectores locales como automotrices, alimentos, químicos y manufacturas.

También puede aumentar la presión sobre el peso si el tipo de cambio argentino no acompaña el movimiento de la moneda brasileña.

El efecto financiero aparece por el lado de los flujos. Cuando los fondos internacionales venden Brasil, suelen recortar simultáneamente posiciones en otros mercados regionales, especialmente en los de mayor volatilidad.

Para la Argentina, que ya enfrenta una caída de las acciones y los bonos, el deterioro brasileño suma un viento externo adverso: eleva la aversión al riesgo, limita la llegada de capitales y puede profundizar la presión sobre el S&P Merval, los títulos soberanos y el riesgo país.