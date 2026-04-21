Diez días atrás, los representantes de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, accionistas mayoritarios de Bolsas y Mercados Argentinos (Byma), se vieron sorprendidos en la asamblea de accionistas de la firma, que es el principal mercado de valores del país. Allí se vieron cara a cara con los representantes del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS, que la asamblea anterior habían acreditado 3,3% de las acciones de la compañía y este año habían duplicado su participación. A través de compras hormiga en el mercado habían acumulado el 7% de la compañía. No solo eso, sino que, haciendo uso de un derecho, pidieron ejercer el voto acumulativo, que se utiliza para la elección de miembros del Consejo de Administración, permitiendo que minorías elijan al menos un director. A través de este recurso se empodera a las minorías permitiéndoles agrupar sus votos en un solo candidato para hacer fuerza a la propuesta de alguien que haga escuchar su voz frente a las mayorías. Pero los del FGS no tuvieron éxito. Querían colocar como síndico titular de la comisión fiscalizadora a Javier Siñeriz. “Son síndicos de la Sigen que representan al Estado en todas las empresas donde la ANSeS es accionista, pero no lo lograron”, revelan quienes participaron de la asamblea. Este miércoles será la asamblea de VALO, donde el FGS tenía 7% pero ahora pasó a tener el 14 por ciento. Esperaban que la noticia fuera el pase de la Presidencia de la entidad de Juan a su hermano José Napoli, pero la ANSeS podría complicar los fastos. José era el accionista individual mayoritario, ya que el grupo de los Napóli tiene el 40% del banco. Juan, en tanto pasará a ser Vicepresidente y se ocupará de las relaciones institucionales y de todo lo concerniente con la política, al punto que ya fue reelegido en Adeba. José se concentrará en la mesa y en las operaciones. Un esquema similar a lo que ocurrió por años en el Macro, cuando Jorge Brito padre se encargaba de las relaciones institucionales y políticas y Ezequiel Carballo de la mesa. Norberto Mathys, que era el vicepresidente, ahora pasará a estar a cargo de toda el área de Paraguay. Ahora, es probable que el FGS intente también juntar votos para imponer un puesto en la CD y se espera un rechazo de las mayorías. Raúl Benítez es ahora subdirector ejecutivo de Operación del FGS de la ANSeS, donde venía siendo el Director General de Normas, cargo clave en el organismo que ahora dirige Guillermo Arancibia, con quien Benítez viene trabajando desde hace tiempo, incluso en gobiernos provinciales. En tanto, el Director General de Operaciones, Roberto Calvo, se jubila, y el radiopasillo del organismo prevé que lo reemplazarán con un director general actual de ANSeS central, o ex director general. El director general de Inversiones, Juan Cruz Micele, es un hombre del ministro Luis Caputo.