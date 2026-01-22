Un día después de su presentación en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el presidente Javier Milei brindó este jueves una entrevista a Bloomberg News en la que habló de la economía argentina.

Milei explicó cómo funciona el sistema de bandas cambiarias y definió el momento a partir del cual el dólar podrá flotar libremente.

“Desde mi punto de vista, ese momento llegará cuando terminemos de limpiar el sobrante monetario. Nosotros cargamos con sobrante monetario por los rezagos de la política monetaria, por los controles de capitales que hubieron y como consecuencia de los controles de precio”, respondió el mandatario ante la consulta del entrevistador.

“Dado que hemos fijado la cantidad de dinero y solamente emitimos contra nueva demanda, en algún momento la inflación local va a terminar convergiendo a la internacional. En ese momento habremos limpiado el mony overhand y estaremos en condiciones de flotar libremente sin ningún tipo de problema , porque en el medio los agentes habrán aprendido", planteó el Presidente.

“Y si hay volatilidad en el tipo de cambio y lo quieren trasladar a los precios, no van a tener demanda y van a tener que acomodarse”, advirtió.

En Davos, Milei renovó sus críticas al socialismo

Javier Milei participó este miércoles del Foro Económico Mundial de Davos que, cada enero, reúne a más de 3000 líderes globales y que se lleva adelante del 19 al 23 bajo el lema ´El espíritu del diálogo´.

En su tercera aparición en este espacio, el mandatario habló durante media hora ante un auditorio con una capacidad de 1.300 personas pero que se encontraba semivacío durante el discurso del libertario.

El mandatario realizó una exposición de teoría económica y compartió sus lineamientos sobre el tablero internacional, donde volvió a defender al capitalismo de libre mercado y a cargar contra el socialismo.

Al inicio de su presentación, Milei sostuvo: “Maquiavelo ha muerto (...) Las agendas y políticas impulsadas anteriormente eran agendas socialistas disfrazadas que solo causaban desastres y sufrimiento ”.

El Presidente utilizó esa premisa para ratificar sus críticas hacia el socialismo y aseguró que “suena muy lindo, pero siempre termina mal, horriblemente mal”. “Sin ir más lejos, vemos los daños aberrantes causados en Venezuela“, remarcó. En esa línea, cargó contra la ”narcodictadura sangrienta" encabezada por Nicolás Maduro “cuyos tentáculos terroristas se expendieron por todo nuestro continente americano”.

“Es necesario impulsar ideas de la libertad”, añadió y realizó una contundente defensa del capitalismo: “La defensa del sistema capitalista de libre empresa debe estar basada en su superioridad ética y moral. Se reconocen dos derechos fundamentales: la vida y la libertad. En paralelo tenemos derechos adquiridos ganados por merecimiento, el de la propiedad privada“.