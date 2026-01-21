Javier Milei entró a la reunión con empresarios en el Centro de Convenciones de Davos, Suiza, acompañado por el canciller Pablo Quirno y el ministro de Economía Luis Caputo. Adentro lo esperaban unos 100 empresarios y representantes de organismos internacionales, junto con Federico Sturzenegger y Alejandro Cacace, entre otros.

Según pudo saber El Cronista, en medio de la tensión geopolítica que domina la reunión del Foro Económico Mundial, y antes de sumarse al Consejo de Paz que promueve Donald Trump, Milei dejó una definición clave sobre quiénes son los socios de la Argentina: “Vamos a comerciar con todos”, dijo y mencionó a Europa, EE.UU., Mercosur y China por igual.

Milei planteó que seguirá trabajando en generar confianza en el país y aseguró que seguirá el superávit fiscal. “Tengo dos motosierras”, sostuvo en referencia a Caputo, por el plano fiscal, y Sturzenegger, en el frente regulatorio.

Por otra parte, consignó que el resultado de las elecciones legislativas, donde considera que recibió respaldo de la población, le da legitimidad y permite seguir adelante con las reformas.

Javier Milei llegó a Davos acompañado por Quirno, Caputo, Karina Milei y Sturzenegger Presidencia

Así plantea que se generarán las condiciones y oportunidades para los inversores. En la hoja de ruta de las reformas, enfatizó que la reforma laboral entrará en las extraordinarias y anticipó los temas para las ordinarias, a partir de marzo. Entre esos puntos consignó la reforma impositiva, para la que se negocia con las provincias.

En el salón Jakobshorn del centro de reuniones en Davos se escucharon aplausos.

Qué dicen los empresarios que estuvieron con Milei

Entre los mensajes que destacaron los empresarios con los que dialogó El Cronista a la salida del encuentro estuvo “el respeto de la propiedad privada. Es la primera vez que se repartieron dividendos en 25 años”, indicó la presidenta del Consejo de Administración del Santander, Ana Botín. Otro de los asistentes aseguró que “los dividendos se quedan en Argentina” como una reinversión.

Allí estaban también Ilan Goldfajn del BID y un ex representante de la institución, Luis Alberto Moreno, que consideró que es interesante la gestión de Milei y que se generan condiciones para la economía argentina.

Alejandro Bulgheroni, presidente de Pan American Energy Group, quien estuvo acompañado por Bettina Bulgheroni, evaluó que se trató de una reunión “excelente”, mientras que Gregorio Whertein CEO and Chairman of Calwaro Capital, puso el foco en el mensaje de seguridad jurídica y respeto de la propiedad privada.

La delegación argentina se trasladó después a la Citi House, en el centro de Davos, para la reunión con banqueros.

Alí estuvieron con la directora ejecutiva de Citigroup, Jane Fraser; la presidenta y CEO de Franklin Resources, Jenny Johnson; el chairman de BTG Pactual, André Esteves; el CEO de Lord Abbett, Doug Sieg; la directora internacional de BlackRock, Rachel Lord; la presidenta y CEO de TIAA, Thasunda Brown Duckett; y el presidente del BBVA, Carlos Torres Vila.