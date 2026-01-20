La extracción de Nicolás Maduro, el líder autoritario de Venezuela, por parte de EEUU ha provocado una mayor demanda de seguros con cobertura de riesgos políticos en América Latina, mientras que las aseguradoras debaten si la intervención ha aumentado o reducido el riesgo para inversionistas y empresas.

Corredores de WTW y Marsh le declararon al Financial Times que habían recibido un aumento en las solicitudes de inversionistas que buscan seguros con cobertura de riesgos políticos, que protege contra amenazas como la expropiación, el incumplimiento de contrato y la guerra, después de que las fuerzas estadounidenses capturaran a Maduro a principios de año.

Sin embargo, las aseguradoras discreparon sobre cómo la intervención ha modificado los riesgos que enfrentan los inversores en la región. Algunas afirmaron que la expectativa de una intervención militar estadounidense más frecuente podría estabilizar las oportunidades de inversión, mientras que otras argumentaron que podría provocar una reacción adversa contra el capital occidental.

“Con la extracción de este líder, tiene mucho sentido que los gobiernos latinoamericanos cooperen con EEUU. Por lo tanto, esto podría ser positivo para los inversores estadounidenses”, dijo Laura Burns, líder de productos de riesgo político en WTW.

Sin embargo, ella también señaló que algunas aseguradoras habían indicado que podrían surgir mayores riesgos de expropiación u hostilidad hacia la inversión estadounidense, y agregó que algunas aseguradoras estaban revisando las cláusulas contractuales sobre “discriminación selectiva” debido a la preocupación de que los gobiernos de la región pudieran perjudicar al capital estadounidense.

Las aseguradoras privadas prácticamente dejaron de ofrecer seguros de riesgo político para Venezuela hace más de una década, según varios corredores, lo que las ha dejado con poca exposición al país, que ha estado bajo sanciones estadounidenses desde principios de la década de 2000.

“Venezuela como país ha sido prácticamente no asegurable” después de que las aseguradoras sufrieran pérdidas por expropiaciones anteriores en el sector petrolero, dijo Angela Duca, directora de seguros de crédito de Marsh.

Pero algunos corredores dijeron que las garantías del gobierno estadounidense podrían impulsar a las aseguradoras a reanudar la oferta de cobertura de riesgos políticos, especialmente si contaban con el respaldo de instituciones como la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC, por sus siglas en inglés) de EEUU.

El presidente estadounidense, Donald Trump, eligió el año pasado a Benjamin Black, hijo del multimillonario cofundador de Apollo, Leon Black, para dirigir la DFC, que a menudo invierte junto con grandes actores del sector privado.

Actualmente, la DFC no tiene permitido operar en Venezuela, pero una persona familiarizada con la institución de financiación para el desarrollo afirmó que la Casa Blanca podría estar evaluando maneras de utilizar la DFC para apoyar los esfuerzos de reconstrucción. Trump ha declarado que las empresas estadounidenses deberían ayudar a reconstruir los recursos petroleros de Venezuela.

Según Burns, el respaldo de la DFC podría generar un “efecto halo”, es decir, una influencia positiva que atraería nuevamente a las aseguradoras privadas al mercado. La DFC declinó hacer comentarios. Se ha contactado a la Casa Blanca para obtener declaraciones.

Los corredores de seguros indicaron que la intervención estadounidense en Venezuela ha provocado que las empresas de los sectores de manufactura, energías renovables y petróleo y gas pregunten sobre la cobertura en países vecinos como Colombia, México y Brasil.