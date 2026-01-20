Al regreso del presidente Javier Milei y su comitiva de Davos, Suiza, en el Gobierno buscarán apurar el decreto reglamentario de la ley de Inocencia Fiscal para poder clarificar el procedimiento para inyectar los “dólares de abajo del colchón” en la economía formal.

Así se lo confirmó a El Cronista una fuente de Gobierno. “Es urgente”, definieron este martes, al punto de que no descartan que el decreto se firme el mismo viernes que regresen de Europa . El vuelo está programado para que llegue a las 6.00 (hora argentina): “Toto llega y va directo al ministerio a laborar”, aseguran.

La ley fue sancionada el 26 de diciembre junto con el Presupuesto 2026 y fue promulgada el 2 de enero de este año en el Boletín Oficial. La Justicia incluso ya sentó precedente en base a los cambios en el Régimen Penal Tributario y recientemente sobreseyó a dos imputados por evasión agravada invocando a la actualización de los nuevos umbrales.

No obstante, hay otras cuestiones que figuran en el nuevo marco legal que deberán ser precisadas con la reglamentación correspondiente. Una vez que se publique en el Boletín Oficial, cada entidad a cargo de la aplicación de la ley deberá publicar una resolución interna con sus respectivas reglamentaciones.

Los organismos públicos a cargo de aclarar el nuevo margen de operaciones con los dólares son la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Hacienda y el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

De hecho, la última es la aclaración más anhelada por los banqueros que, a diferencia del Banco Nación, todavía se resisten cautos de aceptar los dólares sin tener una reglamentación que los respalde.

“Deberían modificar normas del Central y la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre las entidades como sujetos obligados (a requerir datos)”, alertaron desde una gran entidad financiera según contó este medio.

" Si en sus bancos les piden cosas de más (léase, romper las p…), no pierdan su tiempo . Pueden ir al Banco Nación, donde su presidente dará la instrucción de cumplir estrictamente con la ley; esto es, que la persona solo tenga que mostrar que se ha adherido al régimen de Ganancias simplificado", se atajó el ministro de Economía apenas se sancionó la ley.

Además, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, advirtió en esta línea que “ empleado del BNA que pide una documentación por fuera de la norma va a ser despedido ”. Caputo ya adelantó que también corregirá vía reglamentación la aplicación de las multas automáticas establecidas cuando se vence el plazo de presentación de la declaración jurada de Ganancias.

“En vez de intimar y aplicar la multa directamente, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) va a enviar un recordatorio por 10/15 días hábiles “, explicó el titular del Palacio de Hacienda ante las alarmas que sonaron por el efecto que podría tener especialmente en las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES).

El impacto podía llegar a ser significativo puesto que la ley elevó los montos para aplicar las multas de $200 a $220.000 para personas humanas y de $400 a $440.000 para personas jurídicas. La senadora Patricia Bullrich avisó que buscarán imponerlo por ley para darle más seguridad más adelante.

Además, la Federación Argentina de Consejos Profesionales (FACPCE) le presentaron una nota a Andrés Vázquez, el nuevo director de la ARCA, para que tome en cuenta una serie de sugerencias para la reglamentación.

Por ejemplo, precisar cuáles son los tres períodos fiscales que no se revisarán para verificar el cumplimiento de topes de ingresos y bienes ($1.000.000.000 y $ 10.000.000.000).

También si la condición de personas humanas residentes y de “grandes contribuyentes nacionales” -excluidos en el régimen- deberán verificarse al momento de ejercer la opción o también durante esos tres períodos fiscales anteriores, entre otros pedidos de aclaraciones.