La reforma del Banco Central reabre el debate entre economistas: qué significa hoy la independencia monetaria
El Gobierno busca blindar por ley la prohibición de financiar al Tesoro y devolver al Banco Central un mandato único: preservar el valor de la moneda. Sin embargo, el proyecto abre otra discusión menos evidente. Opinan tres economistas.
A cuánto está el dólar blue hoy viernes 7 de agosto. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.