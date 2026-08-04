El hallazgo del siglo: encuentran grandes toneladas de oro a 2000 metros bajo el mar y pertenece todo a una provincia (Fuente: Gemini).

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Un notable naufragio del siglo XIX, que transportaba un valioso cargamento aurífero, fue descubierto hace décadas y se localiza a más de 2.000 metros de profundidad bajo el agua. Este hecho se ha convertido en un símbolo histórico en el ámbito de la exploración marítima.

A través de los años, la narrativa ha ido enriqueciendo su contenido: las expediciones realizadas entre 1988-1991 y una operación reciente en 2014 resultaron en la recuperación de monedas, lingotes y diversas piezas. De acuerdo con las estimaciones históricas, se considera que en 1857 se embarcaron decenas de toneladas de oro, aunque solo se ha logrado recuperar una pequeña porción.

La verdad detrás de cómo hallaron el “barco de oro”

Las estimaciones históricas ubican la carga original en el rango de decenas de toneladas (lingotes, monedas y polvo de oro de California). El material recuperado de este hallazgo fue objeto de procesos judiciales para su distribución y liquidación.

De acuerdo con los registros históricos del SS Central America, el descubrimiento fue realizado en 1988, a aproximadamente 2.200 metros de profundidad (7.200 pies), en el océano Atlántico occidental, frente a Carolina del Sur. Las misiones de rescate subsiguientes (finales de los años 80 y en 2014) lograron recuperar parte del cargamento. La más reciente tuvo lugar en un periodo reciente, específicamente en 2014.

El SS Central America, célebre por su cargamento de oro, yace a más de 2.000 metros de profundidad.

El misterio del origen del tesoro bajo el mar

Las cortes reconocieron derechos de salvage (rescate) y reclamaciones de múltiples partes.

En este caso, la competencia recayó en tribunales de almirantazgo de EE.UU. y en el Estado de Carolina del Sur (figura equiparable a una provincia en sistemas federales).

Hubo recuperaciones del oro en 1988-1991 y una expedición en 2014 con vehículos operados remotamente.

Tras litigios y acuerdos, el material se distribuyó entre inversores, rescatistas y reclamantes conforme a sentencia; el Estado mantuvo interés por patrimonio y regulación.

El hallazgo de la centuria: el descubrimiento donde reposan decenas de toneladas de oro a 2000 metros bajo el mar y corresponde todo a una provincia.

Oro bajo el agua, las cifras clave del tesoro del SS Central America

Datos fundamentales para situar adecuadamente el “hallazgo del siglo”:

Localización: Atlántico occidental, frente a Carolina del Sur (EE.UU.).

Profundidad: 2.200 metros (7.200 pies).