MercadoLibre volvió a crecer a una velocidad poco habitual para una compañía de su tamaño, pero el balance dejó una pregunta para quienes siguen su acción en Wall Street y su Cedear en la Argentina: ¿cuánto vale crecer si, al mismo tiempo, la rentabilidad continúa deteriorándose?

La respuesta dividió a los principales bancos internacionales. Scotiabank, Bradesco BBI y Morgan Stanley mantuvieron una visión positiva y fijaron precios objetivo de entre u$s 2.450 y u$s 2.800, que representan un potencial de suba de entre 27% y 46% frente a los valores utilizados en sus respectivos informes.

UBS BB, en cambio, sostuvo una recomendación Neutral y un precio objetivo de u$s 1750, inferior a la cotización de MercadoLibre al momento de publicar su análisis. Aunque no recomienda formalmente vender, su valuación contempla una baja cercana al 9%.

La discusión no pasa por la capacidad de crecimiento. MercadoLibre presentó ingresos por u$s 10.169 millones durante el segundo trimestre de 2026, casi 50% más que un año atrás y alrededor de 4% por encima del consenso. Fue el ritmo de expansión más alto de los últimos cuatro años.

El verdadero debate está en los márgenes. El resultado operativo cayó 17,2%, hasta u$s 683 millones, mientras que el margen EBIT se redujo desde 12,2% hasta 6,7%.

Para los bancos más optimistas, la empresa está sacrificando rentabilidad presente para ampliar su ecosistema. Para UBS, en cambio, la valuación ya descuenta buena parte de los beneficios que esas inversiones podrían generar en el futuro.

El crecimiento sorprendió, pero los márgenes volvieron a caer

Los informes coinciden en que los principales indicadores operativos se mantuvieron sólidos. El volumen bruto de mercadería, GMV, creció 44%, hasta u$s 21.926 millones, mientras que el volumen total procesado por Mercado Pago avanzó 56% y superó los u$s 100.000 millones.

Brasil fue el principal motor. El GMV en moneda constante aumentó 39%, por encima de las expectativas de Morgan Stanley y Bradesco BBI. También crecieron la cantidad de compradores, la frecuencia de compra, los vendedores activos y el uso de los servicios financieros.

Sin embargo, el margen bruto cayó 4,7 puntos porcentuales, hasta 40,9%. La contracción respondió a la reducción del umbral de envío gratuito en Brasil, los descuentos relacionados con PIX, las menores comisiones cobradas a vendedores, los mayores costos logísticos y las inversiones en terminales de pago en México.

A eso se sumó el crecimiento del negocio crediticio. La cartera de préstamos aumentó 75% interanual, hasta u$s 16.375 millones, mientras las provisiones por incobrables avanzaron 85%, a u$s 1.276 millones.

La tensión para el inversor es clara: MercadoLibre está consiguiendo más volumen, compradores y operaciones financieras, pero cada dólar adicional de ingresos está dejando una rentabilidad menor en el corto plazo.

Comprar la caída: la postura más alcista

Scotiabank Global Equity Research presentó la lectura más optimista. En un informe firmado por Héctor Maya y Héctor Ugarte, mantuvo su recomendación Sector Outperform y reiteró un precio objetivo de u$s 2.800, el más alto entre los documentos analizados.

Frente a los u$s 1923 utilizados en el reporte, el banco proyectó un retorno potencial del 45,6% a doce meses.

Para Scotiabank, la presión sobre los márgenes representa “ruido” y no un deterioro estructural del negocio.

La entidad considera que MercadoLibre está resignando rentabilidad inmediata para fortalecer su posición competitiva, atraer nuevos compradores y vendedores, aumentar la frecuencia de uso y expandir Mercado Pago y Mercado Crédito.

El banco destacó que los ingresos crecieron al ritmo más alto en cuatro años, los compradores únicos aumentaron 26% y la cantidad de artículos adquiridos por comprador avanzó 14%.

También valoró la evolución del negocio financiero. El NIMAL, una medida del margen generado por la cartera de crédito después del costo de fondeo y de las previsiones, mejoró 2,9 puntos porcentuales frente al trimestre anterior, hasta 20,7%.

Scotiabank reconoció que el margen operativo cayó 5,5 puntos porcentuales interanuales, pero subrayó que se mantuvo relativamente estable frente al 6,9% del primer trimestre.

Su conclusión fue contundente y mantuvo la recomendación de compra y señaló que aprovecharía cualquier debilidad de corto plazo como una oportunidad de entrada.

Una caída que no estaría justificada

Bradesco BBI también realizó una lectura positiva. Pedro Pinto, Gustavo Senday y Lorenzo Marques mantuvieron la recomendación Outperform y un precio objetivo de u$s 2.700.

Tomando como referencia una cotización cercana a u$s 1.923, ese objetivo implica un potencial de aproximadamente 40%. Se trata de un cálculo derivado de los precios incluidos en los reportes, no de un porcentaje explicitado por Bradesco BBI.

El banco calificó el trimestre como “net positive”. Reconoció que el resultado operativo estuvo en línea con las previsiones y que su composición fue menos favorable de lo esperado: la rentabilidad estuvo más apoyada en fintech, mientras que el margen del negocio comercial quedó por debajo de las estimaciones.

Pese a esa composición, Bradesco BBI encontró tres señales constructivas.

En primer lugar , no detectó una nueva aceleración del nivel de inversión.

En segundo término , la evolución de la cartera crediticia y de las previsiones resultó mejor de lo que temía el mercado.

Finalmente, los indicadores de crecimiento y expansión del ecosistema se mantuvieron sólidos.

Para el banco, los tres puntos que más preocupaban a los inversores antes del balance, el margen EBIT, el GMV de Brasil y la calidad crediticia, resultaron sólidos o estuvieron en línea con las expectativas.

Por eso, Bradesco BBI consideró que la caída cercana al 4% que mostraba la acción en las operaciones posteriores al cierre, al momento de elaborar su informe, no estaba justificada por los resultados.

Morgan Stanley apuesta a una recuperación del resultado operativo

Morgan Stanley mantuvo su calificación Overweight y un precio objetivo de u$s 2.450. Frente al cierre de u$s 1.922,57 considerado por el banco, ese nivel supone una suba potencial de alrededor del 27%.

La denominación Overweight expresa que Morgan Stanley recomienda una exposición relativa superior a MercadoLibre dentro de su universo de cobertura. El propio banco aclara que su sistema de calificaciones no equivale literalmente a las etiquetas tradicionales de comprar, mantener o vender, aunque para fines regulatorios ubica Overweight dentro de la categoría asociada con Buy.

El informe fue elaborado por Andrew Ruben, Alexandre Namioka y João Marcelo Nogueira. Su principal tesis es que los ajustes más fuertes en los márgenes habrían quedado atrás.

Aunque el margen EBIT de 6,7% quedó 0,2 puntos porcentuales por debajo de la estimación de Morgan Stanley, la contracción frente al trimestre anterior fue considerablemente menor que la registrada durante los períodos previos.

Sobre esa base, el banco espera que el resultado operativo vuelva a crecer durante la segunda mitad de 2026 y se acelere en 2027, favorecido por bases de comparación menos exigentes.

Morgan Stanley también destacó la expansión de la cantidad de usuarios, la frecuencia de compra, el crecimiento de los vendedores y la mayor utilización de Mercado Pago y MELI+ como señales de que la capacidad de crecimiento continúa intacta.

Su precio objetivo surge de un modelo de flujo de fondos descontado que utiliza un costo de capital de 13,5%, un crecimiento terminal de 6,5% y un margen EBIT terminal de 15,6%.

Ese último supuesto es central: para alcanzar la valuación de Morgan Stanley, MercadoLibre deberá convertir la expansión actual en una recuperación significativa de la rentabilidad durante los próximos años.

UBS pone un freno: el precio objetivo implica una baja

UBS BB presentó la mirada más cautelosa. En un reporte firmado por Kaio Prato, Camila Azevedo y Thiago Batista, mantuvo su recomendación Neutral y un precio objetivo de u$s 1.750.

Frente a os u$s 1.924,38 utilizados en el documento, el target implica una baja de aproximadamente 9%. UBS no recomienda formalmente vender, pero tampoco encuentra potencial alcista desde esos niveles.

La entidad reconoció que los ingresos, el resultado operativo y la ganancia neta superaron sus previsiones. También valoró la mejora secuencial de los gastos operativos y la recuperación del margen financiero de la cartera de crédito.

Sin embargo, advirtió que los costos resultaron 9% superiores a sus estimaciones. La diferencia respondió principalmente a las iniciativas comerciales en Brasil, las inversiones en terminales de pago en México y el aumento de los costos logísticos.

UBS también describió una calidad crediticia mixta. La mora de entre 15 y 90 días mejoró frente al trimestre anterior y se ubicó en 7%, pero los préstamos con atrasos superiores a 90 días aumentaron hasta 18,7%.

La principal objeción del banco está en la valuación. Según sus estimaciones, MercadoLibre cotizaba a 52 veces las ganancias proyectadas para 2026 y a 38 veces las de 2027.

UBS calculó su precio objetivo aplicando un múltiplo de 39 veces las ganancias estimadas para los siguientes doce meses, respaldado por un modelo de flujo de fondos descontado. Entre los principales riesgos mencionó una eventual suba de la mora, una mayor competencia, cambios regulatorios en fintech y demoras en las inversiones logísticas.

Su postura no supone que el negocio vaya a dejar de crecer. El argumento es otro: a los precios considerados en el informe, el mercado ya estaría pagando por anticipado una recuperación significativa de la rentabilidad.

El consenso recomienda comprar, pero todavía debe actualizarse

Un informe de BDI Consultora de Inversiones aporta una advertencia adicional. La firma no formuló una recomendación propia sobre MercadoLibre, sino que relevó las opiniones vigentes del mercado.

Según BDI, 24 de las 33 casas que seguían la compañía recomendaban comprar, nueve mantener y ninguna vender. El precio objetivo promedio era de u$s 2.221 y ofrecía un potencial de 24% sobre la cotización de u$s 1.790,92 utilizada por la consultora.

Sin embargo, BDI aclaró que esos objetivos todavía no habían incorporado el balance del segundo trimestre. Además, el precio objetivo promedio ya había caído 11,3% durante los tres meses anteriores.

La consultora también señaló que MercadoLibre cotizaba a 48,7 veces las ganancias de los últimos doce meses, frente a un promedio de 27,2 veces para el panel de compañías comparables utilizado en su informe.

La prima se reducía al comparar a MercadoLibre con Sea Limited, una empresa que también combina comercio electrónico y servicios financieros en mercados emergentes. Frente a esa compañía, la diferencia era de aproximadamente 17%.

Para BDI, esa prima puede sostenerse si los márgenes se recuperan. Pero resultaría exigente si las inversiones comerciales y el crecimiento de la cartera crediticia mantienen deprimida la rentabilidad durante más tiempo.

Cedear de MercadoLibre: ¿comprar o vender?

Los informes no ofrecen una señal unánime. Scotiabank, Bradesco BBI y Morgan Stanley entienden que la baja de los márgenes es consecuencia de una estrategia deliberada para consolidar el liderazgo regional y proyectan subas de entre 27% y 46%.

UBS adopta la posición opuesta desde la valuación: aunque reconoce la fortaleza del negocio, considera que la acción ya descuenta demasiado crecimiento y fija un precio objetivo que implica una caída cercana al 9%.

Para los inversores en el Cedear, la decisión depende entonces de una variable central: si MercadoLibre logra recuperar sus márgenes sin perder el ritmo de expansión.

Los próximos balances deberán mostrar si el margen operativo ya encontró un piso cerca de 6,7%, como sugieren Morgan Stanley y Scotiabank, o si el costo de crecer continuará afectando las ganancias, el riesgo que concentra la advertencia de UBS.

No está en discusión si MercadoLibre puede seguir vendiendo y procesando más pagos. Lo que Wall Street intenta determinar es cuánto de ese crecimiento terminará llegando efectivamente al resultado operativo.