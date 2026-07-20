De la vaquita al patrimonio: cómo un grupo de amigos puede construir riqueza durante años
Sumar capital entre varios permite acceder a oportunidades de inversión que individualmente serían inalcanzables, pero también exige responsabilidades compartidas, reglas explícitas y una gestión cuidadosa de los riesgos.
A cuánto está el dólar blue hoy lunes 20 de julio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.