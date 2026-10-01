El dólar CCL (Contado con Liquidación) es un medio de inversión que consiste, básicamente, en la compra de activos, como bonos o acciones, que cotizan en pesos y que se venden en el mercado exterior a cambio de dólares . Los fondos, por su parte, se acreditan en una cuenta que esté fuera del país.

Este mecanismo financiero es completamente legal y los dólares que se obtienen no están vinculados al sistema cambiario oficial. Por su parte, las operaciones se realizan a través de agentes de bolsa habilitados, regulados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Asimismo, el dólar CCL tiene su propia cotización y características al momento de operar. Las transacciones se realizan de la siguiente manera: la compra de un bono en pesos (AL30) o dólares (AL30D), para venderlo en especie C, es decir, AL30C.

Cómo se calcula la cotización del dólar CCL

Para saber cómo funciona el valor del dólar Contado con Liquidación hay que tener en cuenta dos factores: la cotización en pesos de un activo y la cotización en dólares en el mercado externo.

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Al dividir estas dos variables, se obtiene el precio del dólar CCL y refleja la cantidad de pesos que son equivalentes para adquirir un u$s mediante esta vía.

Una clave del dólar CCL

Al depender de la oferta y demanda de los activos utilizados, la cotización del dólar CCL puede cambiar en tiempo real, de modo tal que su valor no es fijo.

Por su parte, la normativa actual, establecida en la Resolución 1062/2025 de la Comisión Nacional de Valores, fija para la compra de divisas un día de parking aplicable en personas jurídicas.

Esto significa que el activo adquirido se deberá conservar en caja de valores por 24 horas para poder vender el bono contra dólares y hacerse de la divisa.

En dicha resolución, la CNV indica que “respecto de aquellos clientes que no revistan el carácter de personas humanas residentes, los Valores Negociables acreditados en el Agente Depositario Central de Valores Negociables (ADCVN), provenientes de entidades depositarias del exterior, no podrán ser aplicados a la liquidación de operaciones en moneda extranjera, en cualquier jurisdicción y cualquiera sea la ley de emisión de los mismos, hasta tanto haya transcurrido UN (1) día hábil, contado desde su acreditación en la/s subcuenta/s en el mencionado custodio local”.

En qué se diferencian el dólar blue y el CCL

La principal diferencia entre el dólar CCL y el dólar blue es la vía por la que cada uno circula. En fines prácticos, el Contado con Liquidación opera dentro del sistema financiero, mientras que el blue opera sin regulación alguna.