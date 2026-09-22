El mercado cambiario no se agota en el dólar oficial. A su lado conviven distintas cotizaciones -el MEP, el CCL y el blue- que muchas veces generan confusión entre quienes no participan habitualmente del sistema financiero. Los tres permiten hacerse de divisas, pero difieren en su marco legal, en dónde quedan disponibles los dólares y en quién puede acceder a ellos.

Esa distinción se volvió más relevante en contextos de mayor demanda de dólares, cuando personas que no suelen operar en el mercado cambiario se acercan buscando cobertura sin conocer del todo cómo funciona cada segmento. La clave para entender las diferencias pasa por identificar qué circuito utiliza cada cotización y qué requisitos exige.

El dólar oficial, regulado por el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), está reservado principalmente para el comercio exterior y para un cupo mensual muy acotado con múltiples restricciones de acceso. Por eso, la mayor parte de la demanda de particulares y empresas se canaliza hacia los circuitos alternativos : el MEP, el CCL y el blue.

Qué es el dólar MEP y cómo funciona

El dólar MEP, o Mercado Electrónico de Pagos, se obtiene comprando un bono, una letra o un CEDEAR en pesos y vendiendo ese mismo activo en dólares al día siguiente, una vez cumplido el plazo de “parking”. Es una operación que se realiza íntegramente dentro del sistema financiero regulado y queda bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Una particularidad del MEP es que los dólares obtenidos permanecen depositados en una cuenta dentro de la Argentina, con la posibilidad de retirarlos en efectivo . Se trata de la vía más utilizada por quienes buscan dolarizar ahorros sin salir del circuito formal, dejando además un registro completo de la operación.

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Para operar MEP existen algunas condiciones, como no haber utilizado el cupo del dólar ahorro en los noventa días previos, tener ingresos declarados y no estar alcanzado por ciertos beneficios o subsidios estatales. A diferencia del dólar oficial, no tiene un tope mensual de monto.

Qué es el dólar CCL y para qué se usa

El contado con liqui, o CCL, replica el mecanismo del MEP de comprar un activo en pesos y venderlo en dólares, pero con una diferencia central: los dólares resultantes se giran a una cuenta bancaria en el exterior . Desde 2025 las personas humanas residentes pueden operarlo sin esperar ningún plazo, ya que la CNV eliminó el “parking” que antes exigía. Las personas jurídicas todavía deben esperar un día hábil.

Esa posibilidad de sacar la divisa del país suele traducirse en una cotización algo más alta que la del MEP, porque incorpora el valor de poder transferir los fondos al exterior. Lo usan empresas que pagan proveedores afuera, mantienen cuentas en dólares fuera del país o inversores que operan con brokers internacionales.

Al igual que el MEP, se opera dentro del sistema regulado, con declaración ante el fisco y sin límite normativo de monto. Comparte buena parte de los requisitos de acceso que rigen para el dólar MEP.

Dólar blue: el mercado informal

El dólar blue es la cotización que se negocia fuera del circuito regulado, en el mercado paralelo. No existe institución que lo respalde ni organismo que lo supervise, y las operaciones no dejan comprobante ni registro formal , por lo que se trata de un mercado que opera en la ilegalidad.

Se trata, además, de un segmento comparativamente pequeño frente a los otros canales cambiarios, con estimaciones que ubican su volumen diario en apenas unos pocos millones de dólares. Esa escala reducida hace que operaciones de compra o venta relativamente importantes puedan mover su precio.

Pese a su tamaño acotado, el blue funciona como una referencia simbólica para buena parte de la economía: su valor suele tomarse como termómetro de expectativas y usarse para moldear decisiones de precios en distintos sectores. A la informalidad se suman riesgos que no existen en el mercado bursátil, como estafas o inseguridad.

¿Cuál dólar se puede comprar sin límite?

Tanto el MEP como el CCL no tienen un tope mensual de monto, a diferencia del dólar oficial, que además de un tipo de cambio distinto exige cumplir una larga lista de requisitos para acceder a un cupo reducido. Esto convierte a los dólares financieros en la alternativa elegida por quienes necesitan operar montos más grandes de manera formal.

El dólar blue tampoco tiene un límite normativo, precisamente porque no está regulado por ninguna norma. Sin embargo, en la práctica esa ausencia de tope depende de la disponibilidad de efectivo de cada operador, lo que puede condicionar montos más elevados.

La elección entre uno u otro no depende solo del precio: el marco legal, el destino final de los dólares y los requisitos de acceso son las variables que determinan cuál conviene según la necesidad de cada persona o empresa.