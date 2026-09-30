Los Cedear (Certificados de Depósito Argentinos) se han convertido en una alternativa de inversión que puede resultar más que interesante y que operan de forma local.

Para comprender qué es esta para invertir, es importante resaltar que los Cedear son instrumentos financieros que representan acciones de empresas extranjeras, como Amazon, Netflix, Apple o Microsoft, dentro del mercado argentino.

Así, cada Cedear simboliza una fracción de una acción de una firma que cotiza en los mercados internacionales. Uno de los principales atractivos de invertir en este tipo de certificados es que puede hacerse tanto en pesos como en dólares.

Cómo funcionan los Cedear

Cuando un inversor compra un Cedear, se adquiere un certificado que representa una porción de la acción de una empresa.

En este sentido, lo que marca cuántos certificados son equivalentes a una acción es el ratio de conversión. Lo que esto permite es hacer una inversión sin la necesidad de adquirir una acción completa, que en determinados casos puede representar un monto elevado.

Las ganancias que pueden obtenerse a través de la inversión en dichos certificados están vinculadas al valor de las acciones de la empresa. Si aumentan, también crecerá el valor del Cedear y que, por consiguiente, generará un rendimiento mayor. Además, algunas empresas extranjeras pagan los dividendos en dólares.

Es importante saber, no obstante, que no todas funcionan de la misma manera y que la rentabilidad no está garantizada.

Los Cedear son una opción para invertir.

Invertir en Cedear: cuál es la manera de identificarlos

Cada Cedear cuenta con un código con el que se lo encuentra al momento de operar, el cual se denomina ticker.

Por ejemplo, el ticker de Amazon es AMZND, mientras que el de Google es GOGL y el de Netflix figura como NFLX.

La moneda en la que operan los Cedear se identifica según la letra de la terminación. Aquellos tickers que terminan con la letra “D”, operan con dólares, mientras que los que no poseen esta sigla, operan en pesos.

Por eso, puede resultar habitual encontrar el mismo ticker de una empresa con diferentes cotizaciones o valores, las cuales varían según si operan en dólares, pesos u otra moneda.

Un dato a tener en cuenta

Si bien la inversión en Cedear puede ser muy conveniente, se debe tener en consideración que la inversión es una pequeña porción de las acciones de la empresa y no una renta fija, como podría serlo un bono, de modo tal que tanto las ganancias como las pérdidas pueden variar.

Por esta razón, cada vez que se vaya a operar en Certificados de Depósito Argentinos se recomienda analizar bien en qué empresas se invertirá para minimizar el riesgo de balances negativos.

Cómo invertir en Cedear

Para quienes buscan desarrollar una nueva forma de inversión, los Cedear se muestran en el horizonte como una opción llamativa.

El paso a paso para operar en estos instrumentos financieros es: