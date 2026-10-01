La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía publicó una propuesta de modificación para la Línea 143, actualmente a cargo de la empresa La Central de Vicente López S.A.C., que contempla cambios en sus recorridos, frecuencias y parque móvil.

La iniciativa se tramita bajo el procedimiento establecido por la Resolución N° 55/2026 y abrió una instancia de participación para que personas humanas y jurídicas puedan presentar opiniones, observaciones y sugerencias sobre el proyecto.

Los aportes tendrán carácter no vinculante y podrán realizarse durante cinco días hábiles administrativos a través del sitio oficial de la Secretaría de Transporte.

Supresión de ramales y nuevos servicios: cuáles son los cambios proyectados

El proyecto presentado ante la Secretaría de Transporte busca reorganizar los parámetros operativos de la línea 143 a través de distintos cambios en sus recorridos, frecuencias y parque móvil. La propuesta contempla:

Eliminación total de 5 recorridos: el proyecto establece la eliminación de los actuales recorridos B, C, E, F y G.

Modificación e internación de cabeceras: se prevén cambios en los trazados y en la internación de cabeceras de los recorridos A y D. Este último pasaría a identificarse como recorrido B dentro del esquema proyectado.

Desdoblamiento y servicio expreso: el actual recorrido A será desdoblado para dar lugar al recorrido proyectado C, mientras que se incorporará un nuevo servicio expreso D sobre el trazado que actualmente corresponde al recorrido C.

Ajuste de flota y frecuencias: la iniciativa contempla modificaciones en las frecuencias y establece un parque móvil proyectado de entre 33 y 47 colectivos.

La Línea 143 podría modificar sus recorridos, frecuencias y parque móvil a partir del proyecto presentado por la Secretaría de Transporte. Imagen ilustrada con Gemini

Cómo presentar observaciones y sugerencias sobre el proyecto

Los usuarios e interesados en revisar la documentación técnica y los mapas interactivos del nuevo trazado pueden acceder al sitio web oficial de la Secretaría de Transporte (consultapublica.argentina.gob.ar/transporteautomotores).

A través de esta plataforma, cualquier persona humana o jurídica, pública o privada, tiene la posibilidad de enviar sus observaciones o sugerencias respecto del recorte y la reestructuración de la línea.

Las presentaciones deberán ingresarse únicamente por vía digital dentro del plazo de cinco días hábiles administrativos contados a partir del día siguiente al de la publicación del edicto. Cabe destacar que los comentarios o sugerencias ingresados tienen carácter no vinculante para la autoridad de aplicación.