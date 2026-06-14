La industria petrolera global está por entrar en una nueva etapa. Después de más de una década marcada por la disciplina financiera, la reducción de inversiones y el foco en la generación de caja para los accionistas, Goldman Sachs considera que el sector se prepara para un nuevo ciclo de “expansión impulsado por la inteligencia artificial, la exploración offshore y la internacionalización del shale”.

La conclusión surge de la edición 2026 de su tradicional informe “Top Projects”, uno de los relevamientos más seguidos por la industria energética mundial.

Allí, el banco analiza 516 de los principales proyectos petroleros y gasíferos del planeta, que representan más del 50% de la producción global y más del 55% de las inversiones del sector.

Dentro de ese escenario, la Argentina aparece como uno de los grandes ganadores de la próxima década energética. Y no sólo por Vaca Muerta.

Goldman también incluye a YPF y Vista Energy entre las 15 compañías mejor posicionadas del mundo para beneficiarse de este nuevo ciclo de crecimiento.

El problema que enfrenta la industria petrolera mundial

El punto de partida del análisis es una advertencia. El banco plantea que la industria se quedó sin reservas suficientes para sostener el crecimiento futuro.

Según Goldman Sachs, la vida útil de los recursos de los principales proyectos petroleros cayó desde aproximadamente 55 años en 2012 hasta apenas 20 años en 2026. Se trata de una reducción cercana al 60% en poco más de una década.

Durante años, los inversores premiaron a las compañías que reducían inversiones, recompraban acciones y distribuían dividendos.

No obstante, ese modelo comenzó a mostrar sus algunas fatigas. Y es que la menor inversión derivó en menos descubrimientos, menos proyectos nuevos y una caída constante de las reservas disponibles.

Pero ahora, según Goldman, el mercado parece cambiar de opinión. Según el documento, el banco detectó que las petroleras con mayores niveles de reinversión superaron a sus competidores en alrededor de 20 puntos porcentuales durante los últimos meses.

La correlación entre inversión y rendimiento bursátil alcanzó niveles que “no se observaban desde el superciclo de materias primas de comienzos de los años 2000″.

En otras palabras, Wall Street volvió a premiar a las compañías que invierten para crecer.

Cómo la inteligencia artificial está cambiando el negocio petrolero

Uno de los aspectos más novedosos del informe es el papel que Goldman le asigna a la inteligencia artificial.

El banco sostiene que las mejoras en procesamiento de datos sísmicos, modelización geológica y digitalización impulsan “una recuperación de la exploración petrolera global”.

Los descubrimientos acumulados durante los últimos tres años crecieron un 20% respecto de los tres años previos y 2025 marcó el mejor resultado exploratorio de los últimos cinco años.

Para Goldman, la combinación de inteligencia artificial y necesidad de reponer reservas puede dar origen a un nuevo ciclo exploratorio global similar al observado antes de 2014.

Vaca Muerta entra en la liga de los grandes proyectos globales

Uno de los capítulos más relevantes para la Argentina es el referido al futuro del shale.

Goldman considera que la producción no convencional de Estados Unidos seguirá creciendo durante algunos años más, “pero comenzará a desacelerarse hacia el final de la década”.

Después de quince años aportando cerca del 60% del crecimiento de la producción no OPEP, el shale norteamericano muestra señales de maduración.

La consecuencia es que las grandes compañías buscan nuevas regiones para expandir sus recursos. Y allí aparece la participación de la Argentina.

Según el informe, la próxima etapa del shale será global. Goldman proyecta alrededor de 1,3 millones de barriles equivalentes diarios de nueva producción fuera de Estados Unidos hacia 2030, con Argentina y Medio Oriente como los principales protagonistas.

Más adelante, el banco detalla que el shale argentino aportará aproximadamente 700.000 barriles diarios adicionales hacia 2030 respecto de los niveles actuales.

La cifra ubica a Vaca Muerta entre los mayores motores de crecimiento petrolero del mundo.

Argentina comparte protagonismo con Brasil, Guyana y Emiratos

Cuando Goldman analiza cuáles serán los proyectos que más producción agregarán durante los próximos años, Argentina aparece junto a algunos de los desarrollos más importantes de la industria global.

El listado está encabezado por:

Búzios en Brasil (+810.000 barriles diarios hacia 2030).

Stabroek en Guyana (+600.000 barriles diarios).

Upper Zakum en Emiratos Árabes Unidos (+500.000 barriles diarios).

Shale argentino (+700.000 barriles diarios).

Block 58 en Surinam.

Tilenga y Kingfisher en Uganda.

Bacalhau en Brasil.

La inclusión de Argentina en ese grupo refleja la creciente relevancia internacional de Vaca Muerta dentro de los planes de expansión de la oferta energética mundial.

Las dos acciones argentinas que elige Goldman Sachs

Quizás el dato más relevante para los inversores es la selección de compañías ganadoras realizada por el banco.

Tras analizar 516 proyectos globales, Goldman identificó 15 empresas que combinan crecimiento, rentabilidad y capacidad de expansión por encima del promedio de la industria.

Dentro de esa lista aparecen dos nombres argentinos:

YPF.

Vista Energy.

Según Goldman, ambas compañías poseen proyectos que destacan por su capacidad de incrementar producción, flujo de caja y valor económico durante los próximos años. La evaluación se realiza considerando un precio de petróleo Brent de u$s 68 por barril.

Las acciones argentinas comparten ese ranking con gigantes globales como ExxonMobil, ConocoPhillips, TotalEnergies, ENI, Petrobras, Repsol y Cheniere Energy.