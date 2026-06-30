En un contexto de alta volatilidad y definiciones económicas, para ahorristas locales resulta fundamental mantenerse al tanto de los movimientos bursátiles para que sus inversiones no pierdan valor. En este sentido, Claudio Maulhardt, reconocido en el ambiente como el “Brujo de los Mercados”, compartió su hoja de ruta .

Con el foco puesto en la solidez de los balances y la resiliencia de las empresas argentinas, el estratega de Galileo Acciones (de Latin Securities) identificó a su “caballito de batalla” indiscutido a la hora de invertir y brindó su perspectiva de cara al 2027 electoral.

Cuál es el activo “fácil” para obtener ganancias en dólares y las “perlas” con más potencial, según su análisis.

La acción estrella que recomienda el “Brujo de las finanzas”

En la cartera actual de Maulhardt, la petrolera Vista se mantiene como su principal tenencia, reveló. Esto se debe a que, según el analista, su modelo de negocio tiene “horizontes claros”.

“A mí una de las cosas que me gusta de Vista es que el riesgo geológico, que es un riesgo enorme de ese negocio, está bastante controlado”, explicó en diálogo con Ahora Play.

Según su visión, la empresa cuenta con un crecimiento de producción predecible que permite proyectar retornos extraordinarios sin necesidad de escenarios utópicos. “Sin hacer supuestos locos sobre el precio del petróleo, vos deberías esperar un flujo constante de crecimiento de tus ganancias de 25%, 30% o 35% en dólares”, sostuvo.

Incluso ante la reciente baja del crudo, el “Brujo” se mantiene optimista, ya que considera que el segundo trimestre del año será “espectacular” por los precios promedio del Brent.

Sin embargo, para los inversores más cautelosos que temen una caída mayor del barril, Maulhardt sugirió una estrategia de cobertura: “Vos te podés comprar alguna protección contra eso, un put de un ETF de petróleo, protejo la operación porque ellos no lo hacen”.

Las “perlas” ocultas: el valor estratégico de dos activos

Más allá de los nombres sobresalientes del Merval, Maulhardt destacó dos activos que considera “perlas” por su valor intrínseco y su posición de mercado. Estos son:

La primera es Adecoagro : en este caso, destacó su reciente adquisición de Profértil (en sociedad con YPF), lo que la coloca en un lugar privilegiado. “Comprobaron un productor monopólico. Es el único productor de urea que hoy hay”, destacó. Además, indicó que el mercado aún no incorporó este valor estratégico al precio de la acción.

Telecom: para la compañía de telecomunicaciones, el especialista destacó que ya digirió los impactos de su fusión y los “remedios” impuestos por Defensa de la Competencia. “Me parece que los márgenes tienen muchísimo para mejorar ahí. Es un negocio de escala, y acá ganaron la escala para ser más rentables”, afirmó. Además, calificó a la operación como una “aventura que le salió muy bien”.

Perspectiva de un 2027 electoral: ¿Inversor o Trader?

Con la mirada puesta en las elecciones presidenciales de 2027, Maulhardt fue tajante. Diferenció, en esta línea, la actitud de un “trader” de la de un inversor de largo plazo. “Si sos un trader, claramente si llegás al tiempo de las elecciones y pensás que va a ganar (Javier) Milei el mercado puede subir 10-20%. Si pierde Milei, bajás 50%”, señaló.

Sin embargo, para quienes buscan “valor real”, recordó que el Merval fue el índice de mejor performance en los últimos 20 años a pesar de haber sufrido caídas del 80% en dólares .

En esta línea, su recomendación para el inversor frente a la incertidumbre política es la resiliencia. “Mi mensaje es: si sos inversor de largo plazo, bancátela”, dijo.

Según el experto, las empresas argentinas han demostrado ser sobrevivientes que, en los peores momentos, han bajado deuda y mejorado sus balances, garantizando su supervivencia y posterior recuperación.

Wall Street (Imagen ilustrativa El Cronista - generada con inteligencia art

Qué pasa en el sector bancario argentino: las recomendaciones

En tanto, el especialista se refirió en particular al sector bancario. “Si sos optimista con Argentina, es imposible ser pesimista con los bancos porque el negocio es pequeño y tiene potencial”, expresó.

“Los bancos ganaron mucho por tasa, pero ahora deben ganar por volumen de crédito. Me gusta el BBVA por la estabilidad de sus resultados y porque vio antes el problema de los márgenes. Veo que es de los que más han crecido en depósitos en pesos, que es lo que al final te financia el crecimiento y te permite este apalancar el balance", destacó.

“Me parece que eso lo vieron antes y han tenido resultados más estables que otros bancos. Después, con mirada de más largo aliento, el que me gusta es Galicia porque y es más grande la franquicia y el y creo que tienen muy", remarcó.