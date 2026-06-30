Las paritarias entre gremios y cámaras empresarias están atravesando los días del calendario que históricamente han marcado sus negociaciones, una suerte de “temporada alta” que, en la actualidad, se encuentra desdibujada.

Una combinación entre la inflación y los “techos” que impone la administración de Javier Milei, sumada a la pérdida de poder adquisitivo que muchos sindicatos han sufrido en los últimos años, lleva a los representantes de los trabajadores a aceptar plazos súper cortos, muchas veces con horizontes máximos de tres meses.

Así, en general, resignan grandes conquistas dinerarias y deben volver a sentarse a la desgastante mesa negociadora a la brevedad, pero saben que podrán discutir más fácilmente el “punto” perdido en el último trimestre que un 12% relegado en una hipotética negociación anual que revise retrospectivamente el escenario.

“Hay bastante dispersión. En algunos casos el Gobierno se esforzó por marcar un claro techo; en otros, no tanto. Igual, en la CGT estamos atajando los conflictos por despidos. Estamos atendiendo a los compañeros de Granja Tres Arroyos. Ahí se podrían quedar sin laburo miles de personas”, señaló a El Cronista una fuente destacada de la central obrera de la calle Azopardo.

El “techo” es un tema tabú que se evita nombrar en público. Fuentes extraoficiales del Gobierno indicaron que “si bien se habla de techo de un 2%, pero hay paritarias que ya las superan”.

La realidad productiva y manufacturera viene siendo la contracara de la pujanza minera, en las últimas horas se conoció la decisión de la empresa Tenaris de recortar unos 150 empleos en su planta de Valentín Alsina a partir del 1 de julio, por ejemplo.

Pero, más allá de esa coyuntura, las paritarias siguen su curso. “Gordos”, combativos, estatales y privados van saliendo de la Secretaría de Trabajo que conduce Julio Cordero con distinta suerte.

La disparidad a la orden del día

De entre el universo de negociaciones, la opinión pública pone el ojo sobre algunas que suelen mostrar los números más importantes.

Uno de ellos es Aceiteros, que cerró su negociación en las últimas horas, después de semanas de tensión y amenazas de paro. Según trascendió, el acuerdo anualizado hasta fin de año es del 29,5% para todo 2026, basándose en la inflación proyectada por el REM.

El salario inicial de la categoría peón se va a $ 2.578.400 en julio y llegará a $ 2.719.040 en septiembre, sumando además un retroactivo de mayo y junio. Desde la representación gremial históricamente señalan que las recomposiciones deben alcanzar a cubrir un salario vital que incluya la seguridad alimentaria, sanitaria, educativa y el transporte, entre otros puntos. Además, destacan que esas cifras representan apenas el 0,1% de la facturación de las cámaras empresarias del sector.

La Bancaria, el gremio conducido por Sergio Palazzo, mantiene una estrategia ultraefectiva de actualización mensual pegada al IPC del INDEC.

Acaban de cerrar mayo con una suba del 2,1%, lo que llevó el salario inicial (más la participación en las ganancias/ROE) a $ 2.437.232. El esquema les viene funcionando para mantener el salario real empatado con la inflación, y por estas horas revisan los números en las mesas de negociación de cara al próximo trimestre.

Comercio es el gremio más grande del país y el que marca la cancha para el consumo masivo. Es sabido que el sector no está en su mejor momento por la caída del consumo en los grandes núcleos urbanos.

La estrategia negociadora consiste en aplicar acuerdos de tramos cortos con revisiones bimestrales. Logró pactar las escalas que impactarán directamente en los bolsillos a partir de julio , manteniendo el monitoreo constante de la inflación.

Los metalúrgicos son un capítulo aparte. Se produjo un revés judicial para el sindicato tras un fallo de la Cámara del Trabajo que busca desplazar a Abel Furlán de la conducción, una medida que genera fuertes resistencias y movilizaciones en las seccionales clave.

En ese contexto, se registran fuertes tensiones con las cámaras empresarias por la falta de una actualización para los haberes de julio, lo que mantiene las escalas congeladas y a las bases en alerta de conflicto.

La UOCRA tiene un acuerdo trimestral vigente hasta agosto, con un esquema de subas escalonadas: 2,1% en junio, 2% en julio y 1,9% en agosto, sumando además bonos extraordinarios no remunerativos que van desde los $ 50.000 hasta los $ 72.000 según la categoría. Pero este es uno de los sectores en donde el ojo está más puesto en el nivel de actividad que en los salarios mismos.

Los colectivos viven su propio conflicto interno. La histórica UTA tiene una disputa con la UCRA, un espacio que viene ganando terreno en las empresas de transporte y que tiene decidido avanzar para disputar la representación paritaria en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

Pero, además, en el plano de las negociaciones salariales, el sindicato que conduce Roberto Fernández sostiene que la situación está estancada y avanzaría con un paro en el AMBA en los próximos días.

Los estatales nacionales firmaron hace algunas horas un incremento que quedó por arriba del 2% mensual, pero desde ATE —el gremio más combativo— señalan lo perdido en el último año y hablan de más de un 12% de atraso acumulado.

Sanidad, el gremio conducido por el influyente Héctor Daer, abrochó un esquema para el trimestre junio-agosto que contempla subas al básico del 3,7% en junio, 2% en julio y 1,6% en agosto, combinadas con sumas fijas no remunerativas de entre $80.000 y $90.000 según el mes, además de la incorporación gradual de sumas al básico.

Salarios de ingreso a la actividad: qué dicen los números

Los salarios de ingreso a la actividad suelen servir para medir la temperatura del mercado laboral. Algunos ejemplos: