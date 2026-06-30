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El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este martes, 30 de junio de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la primera.

En este martes, 30 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 3275 - El Payaso

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 30 de junio

 1°3275 11°7736
 2349  12°8140
 3°6392 13°1425 
 1159  14°4799 
 2863  15°5176 
 6°3709  16°6046
 8201  17°0355 
 3015  18°7994 
 5195  19°6318 
 10°5806 20°5162 

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¿Qué significa soñar con el payaso?

Soñar con El Payaso representa dualidad: diversión aparente y emociones reprimidas.

Si es amable, invita a jugar; si aterra, señala miedos y engaños.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.

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