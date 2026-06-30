El analista económico Salvador Di Stefano analizó el presente financiero y destacó que Argentina atraviesa una crisis internacional de forma “antifrágil”. Según el experto, el ingreso de dólares por petróleo y minería fortaleció las reservas, lo que permite que el país aprecie su moneda sin necesidad de una devaluación brusca .

En diálogo por Radio Rivadavia, el especialista señaló que durante los últimos doce meses ingresaron al país “más de u$s 21.000 millones” exclusivamente por exportaciones de energía y gas. “Eso te apreció el tipo de cambio, algo que estaba cantado”, aseguró.

¿A cuánto llegará el dólar según Di Stefano?

Respecto al mercado cambiario, Di Stefano ratificó que el tipo de cambio debe acompañar a la inflación. “El dólar tiene que subir, ya está en la zona de $ 1480 y va a ir todavía a $ 1500″.

Y proyectó a cuánto debe llegar en el corto plazo: “Yo lo veo en la zona de $ 1530 y $ 1550, creo que puede estar allí cómodamente”. Lejos de verlo como un problema, afirmó que esta suba es una “bocanada de aire” necesaria para la liquidez de los sectores exportadores.

Recomendaciones de inversión: ¿qué hacer con los dólares?

En este contexto, el Gurú del Blue dio su visión sobre las mejores opciones para resguardar el capital y destacó ciertos instrumentos financieros.

Para aquellos que buscan opciones de inversión, la recomendación de Di Stefano para los ahorristas fue contundente: “No hay duda de que hay que tener bonos soberanos. El que no ganó guita es porque no quiso”.

Entre los activos sugeridos, destacó los bonos AL35, AL38 y AL41 para quienes buscan plazos largos de inversión. Para perfiles que prefieren opciones más cortas, mencionó los instrumentos AO28 y AN29 como alternativas válidas.

El consultor recalcó que quedarse estático en dólares es perder oportunidades de rentabilidad real frente a otros activos. En ese sentido, llamó a abandonar la postura de acumular billetes sin movimiento, a la que denominó “efecto Basurto”.

Inmuebles: el consejo de evitar lo usado

Sobre el mercado inmobiliario, el analista dejó una contundente definición: “No compre usado”. Para el experto, la oportunidad real de inversión reside en las unidades nuevas y a estrenar.

En ese sentido, destacó que el valor del metro cuadrado en Argentina está “muy barato” comparado con Punta del Este. Finalmente, proyectó un crecimiento fuerte en zonas como Núñez, Colegiales y todo el corredor norte porteño. Según su visión, las propiedades recuperarán niveles de estabilidad similares a los vistos durante el año 2017.