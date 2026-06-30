El especialista destacó que, mientras todos miran a las aplicaciones de IA, el sector de infraestructura y energía es el que sostiene el negocio de gigantes como Microsoft, Google y Nvidia. Foto: El Cronista.

En esta noticia ¿Cuál es el sector oculto en el que hay que invertir hoy?

En medio de la vertiginosa competencia entre las gigantes tecnológicas por dominar el mercado de la Inteligencia Artificial (IA), el especialista y divulgador tecnológico Santiago Siri señaló cuál es el sector real que hoy presenta la mayor oportunidad de inversión: la infraestructura física y la energía.

Para Siri, más allá del software, la verdadera batalla se está librando en los cimientos del mundo digital. “Estamos en una carrera armamentista donde la moneda de cambio es el poder de cómputo”, explicó en Pulso Financiero por El Cronista Stream.

¿Cuál es el sector oculto en el que hay que invertir hoy?

Según el especialista, el boom de la IA genera una demanda sin precedentes de centros de datos, pero se ha encontrado con un límite físico.

“Hoy el gran cuello de botella no son solo los chips, es la infraestructura. No hay suficientes centros de cómputo ni energía eléctrica disponible para alimentar el entrenamiento de estos modelos a la velocidad que el mercado demanda”, aseguró durante su intervención.

El especialista destacó que, mientras todos miran a las aplicaciones de IA, el sector de infraestructura y energía es el que sostiene el negocio de gigantes como Microsoft, Google y Nvidia. “Para que esta tecnología siga escalando, necesitás fierros, refrigeración y, sobre todo, una red eléctrica capaz de soportar este consumo masivo ”, concluyó.

En este escenario, las empresas que proveen estos recursos básicos para la era digital se posicionan como el terreno más fértil para los inversores.