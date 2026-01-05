En esta noticia

El plazo fijo continúa siendo una de las inversiones más elegidas por los pequeños ahorristas por su seguridad y previsibilidad de rendimiento. De esta manera, los bancos publicaron sus tasas de interés para los depósitos.

Qué banco tiene la mejor tasa de interés

El ranking de tasas para plazos fijos online a 30 días lo encabeza Banco Bica, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 28% para no clientes y clientes.

Tasas de interés de los principales bancos

  • Banco Nación: 23.50%
  • Banco Macro: 23.50%
  • Banco ICBC: 23.50%
  • Banco Credicoop: 23.00%
  • Banco de la Provincia de Buenos Aires: 22.00%
  • Banco Santander: 21.00%
  • Banco Galicia: 21.00%
  • Banco BBVA: 21.00%
  • Banco Ciudad de Buenos Aires: 20.50%

Cuánto gano si invierto $ 100.000 en un plazo fijo

En caso de invertir $ 100.000 en un plazo fijo con TNA de 28%, al final de los 30 días se obtendrá en total $ 102.301, lo que representa una ganancia de $ 2.301.