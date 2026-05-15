El ahorro conservador vuelve al centro de la escena bancaria española. Después de meses en los que muchas cuentas corrientes apenas ofrecían rentabilidad, varias entidades han empezado a mover ficha para atraer clientes con dinero disponible. El cambio no afecta solo a quienes buscan una cuenta nueva: también interpela a quienes dejaron sus ahorros quietos por costumbre. Según información publicada por el comparador de productos bancarios de HelpMyCash, en apenas cuatro días cuatro entidades financieras elevaron la remuneración de sus cuentas remuneradas y depósitos a plazo fijo hasta rozar o alcanzar el 3% TAE. Andrea Morales, experta financiera del portal financiero, lo resume así: “Estamos ante el inicio de una nueva guerra de rentabilidad sin riesgo”. El movimiento más visible llegó con Trade Republic, que el 12 de mayo elevó del 2% TAE al 3,04% TAE la remuneración de su cuenta para nuevos clientes, según HelpMyCash. La entidad alemana no fue la única. En paralelo, varios bancos europeos mejoraron sus ofertas de depósitos a 12 meses y volvieron a situar el listón cerca del 3%. La secuencia fue rápida. SME Bank, entidad lituana, subió su depósito hasta el 2,96% TAE; BluOr Bank, de Letonia, lo llevó al 3% TAE; y Mano Bank elevó su plazo fijo a 12 meses hasta el 3,05% TAE. “En HelpMyCash llevamos la cuenta y desde finales de abril, al menos ocho bancos han revisado al alza sus productos de ahorro”, explicó Morales. El dato llama la atención porque llega en un contexto que, sobre el papel, no empujaba a nuevas subidas. El Banco Central Europeo dejó los tipos de interés en el 2% en su reunión del 30 de abril. Aun así, los neobancos y varias entidades europeas decidieron mejorar sus condiciones. La razón está en la búsqueda de liquidez y de nuevos clientes con capacidad de ahorro. España sigue siendo un país de perfil prudente en materia financiera. Los hogares acumulan más de 1,1 billones de euros entre cuentas corrientes y depósitos bancarios, según los datos citados por HelpMyCash a partir del Banco de España. Buena parte de ese dinero permanece en productos con rentabilidades muy bajas o directamente nulas. El problema aparece cuando se mira la inflación. Si el dinero no genera intereses suficientes, pierde poder de compra aunque el saldo de la cuenta parezca intacto. Con una inflación del 3%, un hogar con 50.000 euros inmovilizados en una cuenta sin remuneración pierde unos 1500 euros de poder adquisitivo al año. Con 100.000 euros, la pérdida real se acerca a los 3000 euros anuales. “No es que el ahorrador español quiera perder dinero”, señaló Morales. “El problema es que muchas veces no es consciente de que lo está perdiendo”. Esa frase explica por qué el regreso de las ofertas cercanas al 3% TAE puede tener impacto. Para muchas familias, no se trata de asumir riesgos ni de invertir en bolsa, sino de evitar que el dinero quede dormido en una cuenta al 0%. La nueva competencia por el ahorro no está liderada, por ahora, por los grandes bancos españoles. Según HelpMyCash, entidades como Santander, BBVA o CaixaBank apenas necesitan captar liquidez porque ya cuentan con un volumen elevado de depósitos. Por eso suelen reservar sus mejores incentivos para campañas concretas, con condiciones de vinculación más estrictas. El impulso viene sobre todo de neobancos, bancos extranjeros y entidades que quieren ganar clientes mediante productos simples. Además de Trade Republic, aparecen nombres como Bankinter, Banca March, Deutsche Bank, EBN Banco, Wizink o Arquia. Algunas propuestas ofrecen liquidez inmediata mediante cuentas remuneradas; otras exigen inmovilizar el dinero durante varios meses a cambio de asegurar una rentabilidad mayor. Bankinter mantiene, por ejemplo, una cuenta remunerada que alcanza el 2,5% hasta 100.000 euros. Deutsche Bank, en cambio, parte de un depósito a 12 meses al 2,25% TAE y puede mejorar la rentabilidad si el cliente domicilia la nómina o utiliza la tarjeta, de acuerdo con la información recopilada por HelpMyCash. Para el ahorrador, el escenario exige comparar antes de decidir. El plazo fijo vuelve a ser una alternativa visible, pero conviene revisar la TAE, el plazo, la garantía del fondo de depósitos, la disponibilidad del dinero y las condiciones de contratación. La rentabilidad cercana al 3% no convierte estos productos en una vía para construir grandes patrimonios, pero sí puede reducir parte de la pérdida causada por la inflación. Morales lo planteó con claridad: “Por primera vez en muchos meses vuelven a existir opciones conservadoras capaces, al menos parcialmente, de acercarse a la inflación y reducir la pérdida de poder adquisitivo”. En un mercado donde millones de euros siguen quietos, esa diferencia puede volver a pesar en la decisión de cambiar de banco.