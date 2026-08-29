Galicia ganó la licitación para el desarrollo y la estructuración del ETF del Merval, que prevé estar operativo dentro de un mes.

La idea de la creación de un ETF del índice Merval, hoy Byma, es atraer inversiones del exterior, al replicar el S&P Byma a través de un vehículo que pueda tener cotización en el exterior y atraer capitales a la Bolsa local. En un futuro, podría ser la antesala para que cotice un ADR de Argentina en Wall Street, por ejemplo.

Detalles

En realidad, más que una licitación pública, se trató de una convocatoria abierta, pero no hubo muchos oferentes, porque requerían a alguien que sea un referente en el manejo de fondos de inversión, con al menos cinco años de experiencia, donde Byma gana por la negociación del ETF y por los derechos de mercado.

El proceso licitatorio tuvo por objeto identificar y seleccionar a la entidad idónea para el desarrollo, estructuración y lanzamiento de un ETF en el mercado de capitales argentino.

La selección se realizó en base a criterios técnicos, financieros y operativos que aseguren la solidez y viabilidad del proyecto en el largo plazo.

El desarrollo de este producto se enmarca en un proceso de innovación y modernización del mercado de capitales local, que requiere por parte del emisor seleccionado un compromiso concreto de inversión en infraestructura, tecnología, recursos humanos especializados y capacidad operativa.

Costos

Galicia debió acreditar no solo la experiencia y el conocimiento técnico necesarios, sino también la capacidad de afrontar los costos y esfuerzos que implica la puesta en marcha y el sostenimiento de este tipo de vehículo de inversión.

La incorporación de ETFs al mercado de capitales argentino representa un hito significativo en el proceso de profundización y desarrollo financiero del país.

Este instrumento permitirá ampliar la oferta de productos de inversión disponibles para inversores minoristas e institucionales, fomentando una mayor participación del público en el mercado, reduciendo costos de acceso y promoviendo la diversificación de portafolios.

Selección

En este sentido, BYMA considera que la correcta selección del emisor fue un factor determinante para garantizar el éxito del producto y su impacto positivo en el ecosistema bursátil nacional.

BYMA, para elegir a Galicia, consideró la completitud y calidad de la información presentada, la comparación directa en las variables cuantitativas (costos de administración, activos bajo gestión en fondos comunes ya emitidos), propuestas tendientes a mejorar la calidad de negociación del instrumento, como Sponsor de Programa de Hacedores de Mercado, capital semilla para comienzo de la negociación del instrumento, plan de marketing, y propuestas adicionales.

Nuevo marco

Por primera vez se arma un marco regulatorio concreto que permite desarrollar vehículos de inversión bajo ley argentina con capacidad de replicar índices o canastas de activos y negociar en mercado secundario, algo que hasta ahora solo se podía hacer de forma indirecta a través de Cedear.

Eso alinea al mercado local con estándares internacionales en términos de producto, estructura y transparencia, incorporando además mecanismos clave como la creación y rescate de unidades, información diaria de carteras y precios, y custodia segregada de activos.

Los ETF necesitan una combinación exigente de liquidez, profundidad, participantes activos y estabilidad macro para funcionar correctamente.