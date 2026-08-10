Los ETF volvieron a mostrar diferencias muy importantes de rendimiento según el mercado y el sector elegido. En los últimos 12 meses, algunos de los fondos que aparecen en los primeros puestos de los rankings internacionales registraron avances superiores al 100%.

Entre los líderes sobresalen especialmente dos grupos: los ETF vinculados con la industria de semiconductores y los que ofrecen exposición al mercado accionario de Corea del Sur.

Los ETF que lideran y lo que hay que tener en cuenta

El dato de las subas de más del 100% resulta atractivo, pero necesita una aclaración central. Que un ETF haya estado entre los de mayor rentabilidad durante los últimos 12 meses no significa que vaya a repetir ese resultado durante los próximos 12.

El rendimiento pasado sirve para identificar cuáles fueron las áreas más fuertes del mercado. Para evaluar una inversión desde los precios actuales, también es clave tener presentes la composición del fondo, su concentración, sus costos y los riesgos de los activos que contiene.

ETF de semiconductores: los grandes protagonistas del ranking

Los fondos especializados en semiconductores ocupan varios de los primeros lugares.

El HSBC NASDAQ Global Semiconductor UCITS ETF aparece al frente de la clasificación a 12 meses. El fondo busca replicar físicamente el Nasdaq Global Semiconductor Index, que reúne a 80 grandes compañías globales del sector.

Gemini

También se encuentra entre los líderes el iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF, que replica un índice compuesto por compañías de grande, mediana y pequeña capitalización vinculadas con semiconductores y equipamiento para semiconductores tanto de mercados desarrollados como emergentes.

Otro de los fondos destacados es el VanEck Semiconductor UCITS ETF, especializado también en compañías relacionadas con esta industria.

La presencia de varios productos del mismo sector entre los primeros puestos muestra que el buen desempeño no quedó limitado a un único ETF.

Sin embargo, este tipo de inversión también implica una concentración elevada. VanEck advierte, por ejemplo, que un fondo focalizado en una industria determinada puede verse más afectado por acontecimientos adversos del sector que una cartera distribuida entre una mayor variedad de actividades.

ETF de Corea del Sur: otro grupo entre los de mayor rentabilidad

Corea del Sur es otra de las exposiciones que aparece repetidamente entre los ETF con mayores retornos a 12 meses.

Entre ellos se encuentran vehículos de Amundi, HSBC, Franklin, Xtrackers e iShares que siguen distintos índices relacionados con el mercado surcoreano.

La similitud de los rendimientos indica que la exposición a Corea del Sur fue una característica común entre muchos de los fondos mejor posicionados en el período.

Eso no significa que sean idénticos. Cada ETF puede utilizar un índice diferente y presentar variaciones en sus posiciones, costos y metodología.

ETF de cobre: las mineras también quedaron entre los destacados

Entre los fondos que más se destacaron en los últimos 12 meses también aparece el Global X Copper Miners UCITS ETF.

La clave para entenderlo es simple: este ETF no compra cobre de manera directa, sino acciones de compañías mineras vinculadas con ese metal.

Por eso, una suba del cobre puede favorecer al fondo, pero no garantiza por sí sola un buen rendimiento y, para el inversor, la diferencia es importante.

Apostar por este ETF implica tomar exposición al negocio de las mineras de cobre, no únicamente a la cotización internacional del metal. Eso puede ofrecer un potencial mayor si el sector atraviesa un ciclo favorable.

ETF de almacenamiento de energía e hidrógeno

Otro de los fondos que aparece entre los más destacados es el iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETF.

Este ETF invierte en empresas vinculadas con dos negocios concretos: el almacenamiento de energía, por ejemplo a través de baterías, y el desarrollo de tecnologías relacionadas con el hidrógeno.

La idea del fondo es ofrecer exposición a compañías que podrían beneficiarse del crecimiento de esas actividades. Pero, a diferencia de un ETF que reparte sus inversiones entre muchos sectores de la economía, este vehículo concentra buena parte de su cartera en una temática específica.

Eso puede jugar a favor cuando esas compañías atraviesan un período de fuertes subas. También puede aumentar el riesgo de pérdidas si el mercado reduce sus expectativas sobre el sector o si las empresas que integran el fondo tienen un desempeño peor al esperado.

ETF de inteligencia artificial, Taiwán y espacio

El ranking también muestra rendimientos destacados entre fondos especializados en inteligencia artificial e industria espacial.

Uno de ellos es el iShares AI Infrastructure UCITS ETF, cuya estrategia busca obtener exposición a empresas relacionadas con la infraestructura necesaria para desarrollar inteligencia artificial.

También aparecen ETF que siguen el mercado de Taiwán, además del VanEck Space Innovators UCITS ETF, vinculado con compañías relacionadas con la industria espacial.

En conjunto, estos casos muestran una característica recurrente entre buena parte de los fondos de mayor rentabilidad reciente: muchos presentan exposiciones concentradas en determinados sectores, tecnologías o mercados.

¿Conviene invertir en los ETF que más ganaron?

Un ranking de rentabilidad permite saber cuáles fueron los ganadores del período analizado. No permite saber cuáles serán los ganadores del siguiente.

Después de una suba significativa, el precio al que un inversor ingresa es distinto al que existía doce meses antes. Por eso, el análisis debe incorporar más variables que el rendimiento histórico.

Entre ellas se encuentran la valuación de las compañías que integran el índice, la concentración del ETF, sus costos, la liquidez del vehículo y el nivel de diversificación.

Qué analizar antes de invertir en un ETF

Antes de elegir un ETF, un inversor debería revisar al menos qué índice replica, cuáles son sus principales posiciones, cuánto concentra en determinados países o sectores, cuáles son sus costos y qué riesgos específicos asume.

También es importante distinguir entre estrategias.

Un ETF global diversificado no cumple la misma función que uno concentrado en semiconductores, Corea del Sur, inteligencia artificial o cobre. Tampoco tienen necesariamente el mismo perfil de riesgo.

Los ETF que aparecen entre los de mayor rendimiento de los últimos 12 meses pueden servir como una radiografía de los sectores y mercados que más se destacaron.

La pregunta hacia adelante es diferente. Determinar cuáles podrían mantener potencial durante los próximos 12 meses requiere analizar sus precios actuales, sus activos subyacentes y las perspectivas de cada mercado, no solamente mirar cuánto ganaron hasta ahora.