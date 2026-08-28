El Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) fracasó en alcanzar un acuerdo para actualizar el ingreso mínimo legal. Así, el Gobierno anunció que procederá por las vías habilitadas, esto es, determinando los aumentos por decreto.

Según información a la que tuvo acceso El Cronista, el SMVM, que en agosto es de $ 376.600, cerrará el año con una suba interanual del 21,4%, por debajo de la inflación proyectada para todo 2026 que rondaría el 30%.

En lo inmediato, el aumenta para el mes de septiembre será de 1,9%, por encima de la inflación esperada para el mes, lo que llevaría el ingreso mínimo a los $ 383.800. Para el jornal, proyectan un salario por hora de $1919.

El salario mínimo recién superaría los $ 400.000 en diciembre de este año. Para ese mes, alcanzaría los $ 406.400, luego de un aumento mensual de 1,9% y acumulando desde agosto una suba de 7,9%. En ese mes, también el aumento se ubicaría por encima de la inflación, que se proyecta en 1,8% para el último mes del año según el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central.

Para diciembre, el ingreso mínimo alcanzaría un aumento interanual del 21,4%, por debajo de la inflación que estima el mercado para el mismo período, ubicada en 29,8%.

Desde diciembre, los aumentos comenzarían a desacelerarse al 1,8% y 1,7% mensual hacia abril del año próximo.

Así, para el cuarto mes de 2027, el Salario Mínimo alcanzaría los $ 437.000, mientras que lo hora tocaría los $ 2185. El aumento interanual para ese período sería de 22,1%, levemente por abajo de la inflación proyectada para ese recorte, en torno al 23%.

La cumbre entre sindicatos y empresas convocada por el Gobierno para este viernes fracasó nuevamente luego de que no se alcanzara un acuerdo entre las partes.

Los sindicatos reclamaban un aumento que lleve el ingreso mínimo a los $ 911.000, mientras que las empresas ofrecieron llevarlo a los $ 400.000, cifra superior a la que postula el Gobierno para al menos los próximos tres meses.

En paralelo, el Gobierno impulsa un ingreso mínimo para los salarios de convenios que no perfore el millón de pesos. Si bien no son muchos los convenios de trabajadores privados que se encuentran por debajo de ese umbral, implica subir la base, en particular para los gremios intensivos en mano de obra.