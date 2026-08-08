Las grandes empresas que tienen sociedades de garantías recíprocas preparan sus propios fondos dedicados para el Fondo de Asistencia Laboral.

Se trata de fondos cerrados, dentro de la gestora, donde la empresa decide dónde se invierte, entonces puede destinar un porcentaje a comprar cheques y pagarés de su propia cadena de valor, de modo de financiar a sus propios proveedores.

Bancos vs. Alycs

En el mercado descartan que los bancos se van a llevar el grueso de un negocio que, estiman, moverá $ 300.000 millones mensuales, por lo que el 1% de tope que podrán cobrar como comisión equivaldrá a $ 3000 millones al mes.

“Es nada con respecto a toda la infraestructura que pondremos para administrar esa plata, pensá que las AFJP cobraban 2,5% de comisión y algunas hasta 3%. Acá no se puede más de 1% y hay más de 100 competidores, no son tres o cuatro como eran las AFJP”, describen en las mesas.

Adriana Marinelli, especialista en mercados de capitales, detalla que todo debe invertirse en instrumentos emitidos y negociados en Argentina.

Pagarés

El menú incluiría títulos públicos nacionales o provinciales, ON, acciones, cheques de pago diferido y pagarés bursátiles, entre otros. Quedan afuera Cedear y bonos del Tesoro de los Estados Unidos, ya que no habrá nada de dolarización vía este vehículo.

“Ya arrancó la carrera entre los bancos y los Alycs por captar las cuentas FAL de las empresas. Los bancos juegan con la relación previa, pues ofrecen el FAL empaquetado con cuenta sueldo, financiamiento y gestión de inversiones: ya tienen al cliente adentro”, advierte Marinelli.

Las sociedades de bolsa apuestan a administración especializada y carteras más flexibles. Apuntan sobre todo a empresas medianas y grandes con tesorería profesionalizada.

Comisiones

Lo que todavía define la pelea es la CNV, que tiene que fijar comisiones definitivas, portabilidad entre administradores (cuándo y cómo una empresa puede cambiarse de fondo) y régimen informativo. Ninguna de esas reglas está publicada todavía.

El Decreto 408/2026 le dio a CNV, ARCA, Secretaría de Trabajo y Secretaría de Finanzas un plazo de 45 días hábiles para sacar las normas complementarias.

Ese plazo vence a mediados de agosto para ver las normas operativas: qué entidades pueden inscribirse, cómo se da de alta la cuenta, cómo se ejecutan los pagos, tratamiento tributario fino.

Opciones

Fuentes del mercado dicen que las últimas reuniones con el Gobierno “sirvieron más para juntar preguntas que para dar respuestas”.

Al momento no hay ningún FCI ni fideicomiso financiero autorizado con afectación específica al FAL. Lo que sí hay es promoción comercial de Balanz, Galicia, Macro, Supervielle, Allaria, Cocos, Migo y Facimex, que ya se muestran como jugadores que “van a ofrecer” FCI o fideicomisos para el FAL, pero ninguno tiene hoy un vehículo formalmente autorizado y operativo bajo el régimen.

Nuevas cuentas

Estiman que 484.000 empresas van a tener que abrir una cuenta comitente en una gestora, sea de bancos o Alycs. Esto caerá todo de golpe a partir de octubre, por lo que prevén será un caos para el sector financiero.

Uno de los fondos preferidos será el que buscará ganarle al ajuste salarial del RIPTE entre 5 y 6%. Con ese ajuste, que es básicamente con deuda CER y corporativos UVA, ya existen esos productos, por lo que estiman ver un shock muy positivo para la reserva de capital de las empresas.

La clave es que el gobierno no perderá ingresos, ya que parte del FAL se reinvierta en deuda pública pero no de corto plazo, sino de mediano plazo, a 2027, 2028 y 2029. Las tasas más largas en pesos hoy en 30% probablemente comiencen a bajar.